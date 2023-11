Sản lượng bán hàng thép Hòa Phát đạt 635.000 tấn trong tháng 10

Trong tháng 10 vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 619.000 tấn thép thô, giảm 3% so với tháng trước. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, phôi thép đạt 635.000 tấn, tăng 7% so với tháng 9. Trong đó, HRC ghi nhận trên 273.000 tấn, tăng 17% so với tháng trước.

Tập đoàn Hoà Phát cho biết, kết quả bán hàng thép cuộn cán nóng tháng qua đạt cao chủ yếu nhờ nhu cầu các sản phẩm hạ nguồn tại thị trường miền Nam và xuất khẩu tốt hơn so với tháng 9/2023. Minh chứng rõ nhất là các sản phẩm hạ nguồn HRC của Hòa Phát trong tháng 10 như ống thép, tôn mạ cũng tăng lần lượt là 11% và 25% so với tháng trước đó. Cụ thể, ống thép Hòa Phát đạt 54.000 tấn, tôn Hòa Phát ghi nhận 26.000 tấn. Với sản phẩm thép xây dựng, thép chất lượng cao, Tập đoàn Hòa Phát đã cung cấp ra thị trường 339.000 tấn, giảm 4% so với tháng 9. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đóng góp 110.000 tấn, tăng 23%. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hòa Phát có những đơn đặt hàng xuất khẩu phôi thép ra thị trường quốc tế. Lũy kế 10 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 5,43 triệu tấn thép thô, giảm 18% so với cùng kỳ 2022. Bán hàng các sản phẩm HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 5,25 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ. Cụ thể, sản lượng bán hàng thép xây dựng, thép chất lượng cao ghi nhận 2,9 triệu tấn, giảm 21%, trong đó, xuất khẩu đóng góp 600.000 tấn, giảm 44%. Qua 10 tháng, thép cuộn cán nóng đã cung cấp cho thị trường 2,25 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm ống thép của Tập đoàn đạt gần 543.000 tấn, giảm 13%. Tôn mạ các loại của Hòa Phát giảm 3% với mức sản lượng 266.000 tấn. Theo báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam phát hành vào tháng 10, Hòa Phát giữ thị phần dẫn đầu về thép xây dựng, ống thép với lần lượt 33.27% và 27,34%. Sản phẩm tôn mạ của Tập đoàn giữ vững Top 5 về thị phần bán hàng tại Việt Nam. Thục Quyên