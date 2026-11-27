TPO - Giành tấm Huy chương Bạc môn golf Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Nguyễn Đức Sơn xem đây là món quà dành tặng bố mẹ, những người luôn sát cánh cùng anh trên hành trình chơi golf. Golfer sinh năm 2007 tiếc nuối những bogey cuối vòng chung kết, nhưng khẳng định đã làm hết sức và hài lòng với màn trình diễn của mình.