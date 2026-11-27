TPO - Nhiều cửa hàng trên các con phố thời trang lớn đưa ra mức giảm giá hấp dẫn lên đến 80%, tuy nhiên vẫn trong cảnh vắng hoe, ngóng khách trong ngày Black Friday.
TPO - Để các đoàn tàu tốc độ cao Bắc - Nam vận hành an toàn, Việt Nam phải giải quyết bài toán phức tạp từ nền móng, địa chất đến giám sát kết cấu. Tại GEOTEC HANOI 2026, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ những cảnh báo và giải pháp công nghệ đáng chú ý cho siêu dự án dự kiến khởi công cuối năm 2028.
TPO - Giành tấm Huy chương Bạc môn golf Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Nguyễn Đức Sơn xem đây là món quà dành tặng bố mẹ, những người luôn sát cánh cùng anh trên hành trình chơi golf. Golfer sinh năm 2007 tiếc nuối những bogey cuối vòng chung kết, nhưng khẳng định đã làm hết sức và hài lòng với màn trình diễn của mình.
TPO - Sau khi hợp long nhịp chính, dự án cầu Đuống mới hơn 1.800 tỷ đồng đang vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 31/12, kỳ vọng giảm áp lực giao thông, xóa ùn tắc cửa ngõ phía Bắc.
TPO - Chỉ với chiếc chai nhựa buộc sợi cước và một loại bột trắng làm mồi, người dân ở Gia Lai có thể bắt cá đối mà không cần cần câu hay lưỡi câu. Cách bắt cá độc đáo này vừa mang lại thú vui giải trí, vừa giúp người dân kiếm thêm thu nhập.
TPO - Dự án xây dựng tuyến đường từ ĐT490 đến Cồn Xanh dài gần 9 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 1.979 tỷ đồng được kỳ vọng tăng cường kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với mạng lưới giao thông liên vùng, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển tỉnh Ninh Bình.
TPO - Vòng đấu bán kết nội dung đồng đội nam, nữ giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chứng kiến màn đại chiến giữa các đội nam, nữ Hà Nội vs Hải Phòng, trong khi đội nữ Công an nhân dân đấu với chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.
TPO - Rạng sáng ngày 27/11, hỏa hoạn bùng phát tại chợ Pattavikorn ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), nhanh chóng lan rộng và bao trùm khu vực kinh doanh quần áo cũ. Lực lượng cứu hỏa từ ít nhất năm trạm đã được huy động, khống chế đám cháy sau hơn một giờ.
TPO - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao, nguồn cung đối mặt nhiều áp lực và quá trình chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng không còn đơn thuần là giải pháp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh mà trở thành yêu cầu quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ít ngày tới khu vực Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội có diễn biến tăng nhiệt dần, cảm nhận thực tế ban ngày ấm áp.
TPO - Gần 300 cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ cùng các lực lượng phối hợp diễn tập chống khủng bố, giải cứu yếu nhân và xử lý nhiều tình huống nguy hiểm tại TPHCM.
TPO - Cảnh sát Bangladesh đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán hàng loạt công nhân may mặc biểu tình, sau khi mức tăng 36% lương tối thiểu không đáp ứng yêu cầu của người lao động, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang.
TPO - Ngoài mức án 30 tháng tù cho hưởng án treo, ông Lê Thanh Thản cùng Công ty Bemes còn phải bồi thường hơn 259 tỷ đồng cho 79 khách hàng mua căn hộ CT6 Kiến Hưng và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến xử lý những căn hộ sai phạm.
TPO - Trước đề xuất áp thuế bổ sung của Mỹ với mức cao nhất lên tới 35%, đại diện Bộ Công Thương cho biết các nước đều không nhất trí với cáo buộc "dư thừa công suất", đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp kích hoạt các giải pháp quản trị rủi ro.
TPO - Dù đối diện nguy cơ mất an toàn, nhiều hộ dân sống trong chung cư Tôn Thất Thuyết ở TP.HCM vẫn chưa thể rời đi, tiếp tục bám trụ trong các căn hộ cũ kỹ với những mảng tường bong tróc, trần nhà hư hỏng, không gian chật chội…
TPO - Ngày 26/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast khép lại nội dung cá nhân với những diễn biến hấp dẫn. Nguyễn Tuấn Anh có màn ngược dòng ấn tượng để bảo vệ chức vô địch bảng nam, trong khi Lê Chúc An tiếp tục khẳng định vị thế với danh hiệu vô địch bảng nữ 4 lần liên tiếp.
TPO - Vừa trở về Việt Nam và không có thời gian làm quen sân, Lê Chúc An chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết mình và đóng góp tốt nhất cho đội tuyển Hà Nội. Golfer sinh năm 2008 thấy bất ngờ khi đăng quang lần thứ tư liên tiếp tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, đồng thời giành HCV cá nhân nữ ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.