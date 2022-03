Sai sót đề thi đánh giá năng lực: ĐHQG chấm điểm tối đa cho tất cả thí sinh

TPO - Liên quan đến sai sót đề thi đánh giá năng lực (ĐGNL), ĐHQG TPHCM cho biết, Hội đồng thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM đã họp và thống nhất phương án tất cả thí sinh được chấm điểm tối đa cho các câu hỏi này ở tất cả các mã đề thi.

Ngày 31/3, ĐHQG TPHCM đã kết luận về việc đề thi đánh giá năng lực có sai sót.

Theo ĐHQG TPHCM, trong kỳ thi ĐGNL đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức vào ngày 27/3/2022, đề thi có một số sai sót như sau: Câu 43 của mã đề thi 324 có hai phương án giống nhau là C và D; Biểu đồ hình tròn trong phần phân tích số liệu ở tất cả các mã đề thi cung cấp không đủ thông tin để thí sinh trả lời 3 câu hỏi liên quan. Đây là các sai sót xảy ra trong quá trình xây dựng và in sao đề thi.

Chiều ngày 30/3/2022, Hội đồng thi ĐGNL ĐHQG-HCM đã họp và thống nhất phương án chấm điểm cho các câu hỏi sai sót trên như sau: tất cả thí sinh được chấm điểm tối đa cho các câu hỏi này ở tất cả các mã đề thi.

TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi ĐGNL 2022 cho biết: “Hội đồng thi ĐGNL 2022 rất tiếc về sự cố đã xảy ra. Chúng tôi sẽ rà soát kỹ quy trình xây dựng và in sao đề thi, xác định những khâu có thể dẫn đến sai sót, từ đó cải tiến hoàn thiện quy trình, tránh để xảy ra sai sót trong các kỳ thi sau”.

Công tác chấm thi dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 4/4/2022. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 5/4/2022 sau phiên họp Hội đồng thi.

Được biết, ngày 27/3 ĐHQG TPHCM tổ chức kỳ thi ĐGNL đợt 1. Kỳ thi diễn ra cùng lúc tại 17 địa phương, với 36 cụm thi, 80 địa điểm thi. Trong số 17 địa phương diễn ra kỳ thi, TPHCM có số lượng đông. Ở đợt một có khoảng 85.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng có 82.400 thí sinh hoàn tất thủ tục và tỉ lệ thí sinh có mặt dự thi khá cao, đạt đến 96,4%.

Tham gia kỳ thi, thí sinh sẽ làm một bài thi dưới dạng trắc nghiệm với 120 câu, trong 150 phút. Đề thi có ba phần, sử dụng ngôn ngữ (40 câu); toán học, tư duy logic và phân tích số liệu (30 câu) và phần giải quyết vấn đề (50 câu). Thí sinh chỉ ra về khi hết thời gian làm bài và không được mang đề thi hay cả giấy nháp ra khỏi khu vực thi. Kết quả của kỳ thi này được hơn 80 trường ĐH-CĐ sử dụng.