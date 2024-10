Rosé (BlackPink) bị cáo buộc đạo nhạc

TPO - Khán giả phát hiện bản hit toàn cầu “APT.” của Rosé và Bruno Mars có giai điệu giống với ca khúc ra mắt vào năm 2013 của nữ nhạc sĩ Nhật Bản Miku Sawai.

Ngày 27/10, dư luận Hàn Quốc xôn xao về bài báo trên Naver cáo buộc APT., bài hát hợp tác của Rosé và Bruno Mars đang gây sốt toàn cầu, là sản phẩm đạo nhạc.

Ca khúc bị so sánh với APT. là Sorry, I Can't Be a Good Kid của ca/nhạc sĩ người Nhật Miku Sawai, phát hành vào ngày 13/11/2013. Theo giới thiệu, vào thời điểm ra mắt, bài hát khá phổ biến ở xứ sở hoa anh đào, đạt vị trí 37 trên bảng xếp hạng Oricon.

“Nhiều người chỉ ra những điểm tương đồng giữa giai điệu chính ở mốc 40 giây của Sorry, I Can't Be a Good Kid và mốc 33 giây của APT.. Khi APT. được điều chỉnh để phù hợp với định dạng của Sorry, I Can't Be a Good Kid sự giống nhau càng trở nên rõ ràng hơn. Bài hát của Miku Sawai là bản nhạc dance sôi động, thể hiện tinh thần nổi loạn của tuổi trẻ. Mặc dù tổng thể phần mở đầu khác với APT, nhưng giai điệu chính lại đóng một vai trò quan trọng trong cả hai bài hát, gây ra tranh cãi do những điểm tương đồng”, trích bài báo.

Bài báo còn dẫn lời một khán giả chỉ ra phần hook (điệp khúc) của APT. có thể sử dụng đoạn nhạc có sẵn, nên Sorry, I Can't Be a Good Kid chưa chắc là ca khúc duy nhất có giai điệu tương tự. Tuy nhiên, dù vô tình hay cố ý, việc sử dụng giai điệu có sẵn đều bị xem là đạo nhạc.

Theo khán giả, giai điệu này tồn tại rất lâu, khó có thể biết được người sáng tạo ban đầu là ai. Do đó, khả năng Rosé bị đâm đơn kiện gần như không xảy ra.

Thông tin này gây xôn xao dư luận. Không ít người công nhận phần giai điệu bị đem ra so sánh giữa hai bài hát thực sự giống nhau. Tuy nhiên, vấn đề đạo nhạc hay không lại gây tranh cãi dữ dội.

Một bộ phận ủng hộ luận điểm APT. đạo nhạc và kêu gọi một cuộc điều tra chính thức để làm rõ ồn ào.

Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng việc các ca khúc có giai điệu tương tự nhau không phải hiếm. Nguyên nhân các tác giả tham khảo beat (nhịp nhạc) trong nguồn miễn phí. Cách làm này không thể cấu thành hành vi đạo nhạc.

Người dùng mạng còn liệt kê loạt bài hát có giai điệu tương tự như One Of Your Girls của Troye Sivan (2023), So Am I của Ava Max (2020) hay những bản hit của Lady Gaga, gồm Bad Romance (2009) và Judas (2011)...

Bên cạnh đó, theo người hâm mộ, APT. là công lao của 11 nhạc sĩ, bao gồm Bruno Mars, Rosé, nhóm sản xuất Rock City và The Stereotypes. Những sự hợp tác như vậy đôi khi có thể tạo ra những giai điệu lặp lại các tác phẩm trước đó.

Đáng chú ý hơn, nhiều khán giả Hàn Quốc tin rằng tập đoàn giải trí Hybe đứng sau chiêu trò truyền thông nhằm phá hoại các bản hit quốc tế của các hãng khác. Không có bằng chứng cho cáo buộc này, nhưng với loạt lùm xùm như nói xấu các thần tượng công ty khác, đối xử tệ với nghệ sĩ công ty mình hay nghi vấn thao túng các bảng xếp hạng, hình ảnh của Hybe trong mắt công chúng ngày một tệ hại.