Beyoncé đẩy bà Kalama Harris vào tình huống khó xử

TPO - Người hâm mộ thất vọng vì Beyoncé không biểu diễn tại buổi mít tinh của Kamala Harris. Khi nữ ca sĩ rời đi, Phó Tổng thống Mỹ phải đối mặt với đám đông la ó và giận dữ.

Tối 25/10 (giờ địa phương), Beyoncé xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử của bà Kamala Harris ở Houston, Texas, Mỹ. Trên sân khấu, nàng ong chúa tuyên bố ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đồng thời kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho bà Harris.

Những tưởng việc mời được nàng ong chúa của ngành âm nhạc thế giới giúp tạo ra lợi thế to lớn trước thềm cuộc bầu cử, chiến lược của bà Harris lại phản tác dụng ngay khi Beyoncé rời khỏi sân khấu.

Trong một video được chia sẻ trên TikTok, nữ ứng cử viên đảng Dân chủ lộ vẻ bối rối dù đang tươi cười. Đối mặt với bà Harris là đám đông ồn ào, la ó do Beyoncé ra về mà không hát một bài nào.

“Thật xấu hổ và lúng túng. Kamala không biết phải làm gì khi đám đông la ó và trở nên ồn ào sau khi Beyoncé đọc một kịch bản từ máy nhắc chữ trong bốn phút và bỏ đi mà không biểu diễn. Thật thảm họa”, chủ bài đăng viết.

Một người dùng TikTok khác chia sẻ video cho thấy cảnh mọi người rời khỏi cuộc mít tinh. Khán giả này khẳng định mọi người bỏ về sau khi chủ nhân 32 giải Grammy làm điều tương tự.

Cư dân mạng thứ ba đăng video về đám đông bực bội và hỗn loạn trên X, kèm chú thích: “Kamala Harris khiến mọi người khó chịu tại cuộc vận động của bà ấy vì Beyoncé không biểu diễn”.

Ở phần bình luận, những người khác cũng hưởng ứng: “Để tôi nói rõ nhé, bà Kamala Harris đã dụ dỗ mọi người bằng một buổi hòa nhạc miễn phí của Beyoncé và sau đó mời Willie Nelson biểu diễn”, “Một nhóm người đi xem hòa nhạc giận dữ”, “Ngay khi bạn nghĩ rằng chiến dịch tranh cử của Kamala Harris sắp kết thúc, họ lại ném xăng vào thùng rác và đẩy một Willie Neslon quắt queo lên sân khấu”, "Mọi người ở đó vì Beyoncé", "Chiến dịch của bà ấy đang chống lại chính bà ấy"…

Theo Page Six, nam ca sĩ gạo cội Willie Neslon (91 tuổi) đã trình diễn 2 ca khúc Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys và On the Road Again tại cuộc mít tinh trong sân vận động Shell Energy.

Điều khiến cư dân mạng bức xúc hơn là Beyoncé đã biểu diễn trong chiến dịch ủng hộ Hillary Clinton vào năm 2016.

Bà Harris chưa bình luận về ồn ào không đáng có. Thay vào đó, bà viết trên X lời cảm ơn đến Beyoncé vì “lời chào đón nồng nhiệt của Texas”.

Đại diện của nữ ca sĩ sinh năm 1981 cũng không phản hồi khi được liên hệ.