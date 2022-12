Rà soát bất động sản liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá đang khẩn trương rà soát thông tin, tài liệu có liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và sở hữu các bất động sản đứng tên ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của CQĐT Bộ Công an.

Ngoài ông Tô Anh Dũng, còn hai bị can bị kiểm tra, rà soát bất động sản gồm: Vũ Anh Tuấn (SN 1979), trú tại Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; Phạm Trung Kiên (SN 1981), trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.



Đây là các bị can đã bị khởi tố, tạm giam về tội "Nhận hối lộ" trong vụ 'chuyến bay giải cứu'.

Theo đó, quá trình điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trên.

Trên cơ sở rà soát bất động sản, Bộ Công an đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp tạm dừng toàn bộ các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố, thế chấp đối với các bất động sản này.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc khẩn trương rà soát và cung cấp thông tin liên quan đến việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các cá nhân nêu trên.