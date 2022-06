Quy trình quản lý thuốc theo chuẩn quốc tế JCI tại bệnh viện FV

Trong lần thứ 3 liên tiếp đạt Con dấu vàng JCI, Bệnh viện FV được đánh giá rất cao ở quy trình quản lý và sử dụng thuốc an toàn cho bệnh nhân.

Có JCI chứng thực về quy trình và chất lượng quản lý, sử dụng thuốc theo chuẩn an toàn quốc tế sẽ giúp các bệnh nhân an tâm khi điều trị tại các cơ sở đạt chuẩn chất lượng y tế quốc tế JCI như Bệnh viện FV.

Quản lý sử dụng thuốc khắt khe, đảm bảo an toàn cao nhất cho bệnh nhân

Một trong những tiêu chuẩn quan trọng được JCI - tổ chức chứng nhận chất lượng y tế hàng đầu thế giới thẩm định và trao Con dấu vàng đó chính là quản lý và sử dụng thuốc an toàn. Theo ông Mohd Fazli Shuib, Trưởng Khoa Dược Bệnh viện FV, quản lý và sử dụng thuốc là một phần quan trọng trong điều trị, phòng ngừa, giảm nhẹ, kiểm soát các triệu chứng và bệnh lý.

Ngay cả một quy trình quản lý thuốc đơn lẻ cũng có nguy cơ gây ra các sai sót về thuốc. Các lỗi liên quan đến việc sử dụng thuốc là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến các sai sót y khoa. Vì vậy, tại Bệnh viện FV, việc thực hành thuốc an toàn được thực hiện thông qua sự nỗ lực phối hợp của tất cả các nhân viên y tế tại các chuyên khoa, theo các nguyên tắc kiểm tra, quản lý gắt gao, hướng đến sự an toàn cao nhất cho bệnh nhân.

FV có quy trình quản lý thuốc ở tất cả các bước: lựa chọn nhà cung cấp, mua thuốc, lưu trữ, đặt hàng, kê toa, sao chép, phân phối, chuẩn bị, pha chế, quản lý, ghi chép và theo dõi các liệu pháp điều trị bằng thuốc.

Nhằm đảm bảo một quy trình quản lý hoàn chỉnh, Bệnh viện FV lập hẳn Hội đồng Thuốc và Điều trị để giám sát mọi vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc, khuyến khích sử dụng thuốc hợp lý trong bệnh viện. Ngoài ra còn có hai tiểu ban là Tiểu ban An toàn Thuốc và Tiểu ban Quản lý chương trình sử dụng kháng sinh.

Bên cạnh đó, việc tránh lạm dụng kháng sinh cũng được FV đặt lên hàng đầu. Bệnh viện có danh mục kháng sinh cần kiểm soát và phân loại danh mục kháng sinh để sử dụng cho từng mức độ bệnh. “Quản lý sử dụng kháng sinh là một chương trình giúp FV kiểm soát việc sử dụng kháng sinh thận trọng, phù hợp và tối ưu trong điều trị. Đây là một yêu cầu quan trọng trong quản lý sử dụng thuốc nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân”, ông Mohd Fazli Shuib nhận định.

Áp dụng các kỹ thuật và thuốc gây mê thế hệ mới

Tại Bệnh viện FV, gây mê được áp dụng trong các phẫu thuật và thủ thuật (sinh thiết u, nội soi tiêu hoá, nội soi dạ dày), can thiệp ngoài phòng mổ (chụp MRI, CT, hoặc với bệnh nhân không hợp tác, em bé…). Gây mê cần đảm bảo cho bệnh nhân có ca mổ an toàn, tránh tai biến, biến chứng, cũng như hồi tỉnh an toàn sau mổ. Vì vậy, quá trình gây mê được thực hiện chặt chẽ với các bước: khám tiền mê (khoảng 30 phút) diễn ra trước ca phẫu thuật ít nhất 24 giờ nhằm đánh giá lâm sàng, giải đáp thắc mắc, chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bệnh nhân, cũng như tư vấn để bệnh nhân được lựa chọn phương pháp gây mê phù hợp.

“Ở giai đoạn hồi tỉnh là lúc chuyển tiếp giữa mê và tỉnh, bệnh nhân cũng có một số rối loạn nhất định. Nếu không đánh giá đúng tình trạng bệnh nhân có thể dẫn đến nhiều tai biến. Bệnh nhân cần được theo dõi sát sao bởi bác sĩ có kinh nghiệm và sử dụng các thuốc “hóa giải” hợp lý”, bác sĩ CKII Lý Quốc Thịnh, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức FV giải thích. Nhờ được chăm sóc tốt trong gây mê và hóa giải, giảm đau tốt khi hồi tỉnh mà tại FV, bệnh nhân được đảm bảo an toàn, không có tai biến khi gây mê và các hệ lụy sau gây mê như tình trạng hạ thân nhiệt, sốc, rối loạn,… Chính sự chu đáo, tận tâm trong quy trình gây mê hồi sức đã giúp FV ghi điểm ấn tượng với tổ chức JCI.

Nhân dịp FV đạt Con dấu vàng JCI lần 3, từ nay đến hết 31/5/2022, bệnh viện ưu đãi 10% cho tất cả bệnh nhân đăng ký tham gia Chương trình Hội Viên FV. Đây là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tại FV. Với một khoản phí thường niên, hội viên được hưởng các quyền lợi thăm khám ngoại trú miễn phí không giới hạn số lần, được bảo hiểm thanh toán lên đến 80% khi điều trị nội trú hay sinh con. Để tìm hiểu thêm về các Chương trình Hội viên FV, vui lòng xem thêm tại đây.