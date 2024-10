Quảng Trị sơ tán hơn 2.500 người dân, cho 18.000 học sinh nghỉ học tránh lũ

TPO - Tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 981 hộ dân với 2.543 nhân khẩu đến khu vực an toàn; cho hơn 18.700 học sinh tại 52 trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nghỉ học để tránh lũ.

Ngày 28/10, ông Lê Quang Lam - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều nơi tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Cam Lộ, Gio Linh bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 2 - 3m, làm chia cắt nhiều bản, làng tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đắkrông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai công tác di dời dân ngay trong đêm 27/10. Đặc biệt, tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy..., nước dâng cao trong đêm khiến công tác cứu hộ, di dời dân được thực hiện khẩn cấp. Các phương tiện như ca nô, thuyền đã được huy động để di dời người và tài sản của người dân; trong đó, tập trung ưu tiên đối tượng là người già, phụ nữ và trẻ em. Đến 12h trưa 28/10, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 981 hộ dân với 2.543 nhân khẩu đến khu vực an toàn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, huyện Đắkrông xuất hiện 3 điểm sạt lở. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường tại các xã Gio An, Gio Hải (huyện Gio Linh), xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát vùng xung yếu, vùng nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để di dời người dân tới nơi an toàn. Sẵn sàng triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với mưa lũ tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chiều 28/10, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành cho biết có 18.700 học sinh tại 52 trường học trên địa bàn huyện nghỉ học để tránh lũ. “Từ chiều tối 27/10, mưa lớn khiến nước dâng cao gây ngập cục bộ tại một số điểm trường. Hiện, nước đã có chiều hướng rút xuống, nhưng còn một số điểm trường ở xã Vĩnh Sơn, Hiền Thành... bị ngập từ 0,4-0,5 m”, ông Thành nói.

Đường sắt bị xói lở nghiêm trọng

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực tỉnh Quảng Trị đã bị hư hỏng xói lở nền đường. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải chuyển tải hành khách để tiếp tục hành trình. Đến 9h sáng ngày 28/10, ngành đường sắt đã phục vụ suất ăn miễn phí và tổ chức chuyển tải an toàn cho 2.432 hành khách.

Để đảm bảo an toàn chạy tàu, các đơn vị ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Sa Lung-Tiên An và tổ chức chuyển tải hành khách từ ga Đông Hà (Quảng Trị) ra ga Đồng Hới (Quảng Bình) và ngược lại.

Sáng 28/10, sau khi nước rút đã làm trôi đá, xói nền đường, dịch chuyển ray đoạn Km587+800-Km588+000, Km588+500-Km588+900 khu vực cầu Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Hơn 150 công nhân dầm mưa khắc phục sạt lở đường sắt ở đây.

Trong thời gian khắc phục, chờ thông tuyến, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách. Theo đó, tàu xuất phát từ Hà Nội, chuyển tải bằng ôtô từ Đồng Hới đến Đông Hà, tiếp tục hành trình bằng tàu từ ga Đông Hà. Tàu xuất phát từ TPHCM, chuyển tải bằng ô tô từ ga Đông Hà đến ga Đồng Hới, tiếp tục hành trình bằng tàu từ ga Đồng Hới.

Ông Võ Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, cho hay, đơn vị đang tập trung khắc phục, cố gắng đến chiều 29/10 sẽ thông tuyến. “Hiện nay trên tuyến có 2 công ty, là Công cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên và Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để sửa chữa, khắc phục. Dự kiến đến chiều 29/10 sẽ thông tàu”.