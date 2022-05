Quảng Nam: Người dân đòi quyền lợi sau khi mua bảo hiểm

TP - Cho rằng không được chi trả đúng như hợp đồng đã ký, hàng chục người dân ở huyện miền núi Nam Giang và thành phố Tam Kỳ đã đến trụ sở Cty CP Bảo hiểm Bưu điện Quảng Nam (PTI Quảng Nam) ở phường Tân Thạnh, Tam Kỳ để đòi quyền lợi được hưởng khi mắc COVID-19 theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với Cty này.

Chiều 9/5, gần 30 người ở huyện Nam Giang và tài xế, người lao động của Cty TNHH MTV Mai Linh Tam Kỳ đã mua bảo hiểm gói sản phẩm Vững Tâm An của PTI đến trụ sở PTI Quảng Nam để đòi gặp lãnh đạo Cty, yêu cầu giải quyết các bức xúc liên quan đến quyền lợi khi tham gia gói bảo hiểm.

Anh Trương Thanh Sơn (thành phố Tam Kỳ) bức xúc cho biết anh tham gia gói bảo hiểm Vững Tâm An của Cty CP Bảo hiểm bưu điện 270 ngàn đồng. Tháng 3/2022, anh bị mắc COVID-19 và điều trị nội trú theo chỉ định của Trung tâm y tế thành phố Tam Kỳ từ ngày 23 - 27/3. Do có tham gia sản phẩm Vững Tâm An của PTI nên khi xuất viện anh làm các thủ tục theo đúng yêu cầu để Cty chi trả theo quyền lợi của gói bảo hiểm với số tiền là 8 triệu đồng.

“Theo hợp đồng đã ký với PTI thì sau 10 ngày khách hàng cung cấp đủ các giấy tờ theo quy định thì PTI sẽ chi trả cho khách hàng theo nội dung quỹ trợ cấp nằm viện điều trị dịch bệnh tại các cơ sở y tế của hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, đến nay đã gần một tháng rưỡi mà PTI Quảng Nam vẫn không giải quyết cho tôi”, anh Sơn cho biết.

Bà Phạm Thị Đúng (thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) cùng nhiều người bắt xe vượt hàng chục cây số để có mặt tại Cty PTI Quảng Nam. Bà cho hay gia đình bà có 4 người tham gia gói Vững Tâm An của PTI. Và khi 4 người cùng bị mắc COVID-19 thì bà và các thành viên trong gia đình đã làm đúng các thủ tục cần thiết để nhận tiền trợ cấp bảo hiểm. Tuy nhiên sau đó, bà chỉ nhận được số tiền nhận bằng 20% so với điều khoản ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Cùng đi với các khách hàng, chị Nguyễn Thị Thu Quỳnh (trú huyện Nam Giang), tư vấn viên bán bảo hiểm cho hay, chị bán hồ sơ cho khoảng 500 khách hàng. Trong đợt 1, Cty có chi trả cho khoảng hơn 10 khách hàng mắc COVID-19, tuy nhiên đợt này có khoảng 40 khách hàng đã nộp hồ sơ nhưng chưa được chi trả dẫn đến bức xúc.

“Có hồ sơ của khách hàng đã nộp hơn 3 tháng nhưng phía Cty không có phản hồi. Cách đây ít ngày Cty có thanh toán cho khách nhưng chỉ chi trả 30%, có người thì bị từ chối thanh toán với lý do hóa đơn không thể hiện tiền thuốc và tiền giường, mặc dù khách nằm viện thật sự.

Theo hợp đồng ban đầu thì chỉ cần khách có giấy ra viện là được nhưng giờ Cty đòi hỏi thêm nhiều giấy tờ và từ chối chi trả, trong khi theo thỏa thuận, thì khách hàng khi làm hồ sơ để nhận tiền thì chỉ cần giấy nhập viện”, chị Quỳnh thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời PV Tiền Phong, ông Hoàng Công Hiên - Giám đốc Cty CP bảo hiểm bưu điện Quảng Nam nói rằng đã nắm thông tin việc khách hàng tập trung trước cổng Cty để đòi quyền lợi.

“Tôi đã báo lên Tổng Cty, và hẹn bà con tuần sau phía Tổng Cty sẽ cử người vào làm việc trực tiếp, giải quyết từng hồ sơ. Tôi hiện đang đi công tác, và cũng không đủ thẩm quyền để phát ngôn trên báo chí, vấn đề này của Tổng Cty, chúng tôi sẽ báo cáo và Tổng Cty sẽ có người phát ngôn đến báo chí”, ông Hiên nói.