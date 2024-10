Quảng Bình: Có 3 viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh của tổ chức Cambridge International

TPO - Qua rà soát theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình ghi nhận 3 viên chức trên địa bàn sử dụng chứng chỉ tiếng Anh của tổ chức Cambridge International.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình Trần Thế Vương cho biết: Sau khi có công văn của Bộ Nội vụ về việc đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ cán bộ công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International, sở đã kiểm tra và ghi nhận 3 trường hợp viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh do tổ chức Cambridge International cấp.

Theo ông Trần Thứ Vương, 3 trường hợp này đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy; Trung tâm Công viên - Cây xanh TP. Đồng Hới và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Ngay sau khi có kết quả, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo đến Bộ Nội vụ về thông tin trên và đang đợi ý kiến, hướng dẫn chỉ đạo từ Bộ Nội vụ để có phương án xử lý; hoặc sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Phòng An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã truy tố Lê Văn Vàng (43 tuổi; trú ở huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội), Lương Việt Anh (37 tuổi; trú ở quận Long Biên, TP. Hà Nội) và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh giả mạo Cambridge International.

Theo điều tra, năm 2021, Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International, với mục đích ban đầu để tổ chức các khoá học bồi dưỡng tiếng Anh nhưng do dịch COVID-19 nên không triển khai thực hiện được.

Nắm được nhu cầu của nhiều người trình độ tiếng Anh hạn chế nhưng đang cần có chứng chỉ để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ thi tuyển đầu vào tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Nhà nước, Vàng đã đề nghị liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam, do Lương Việt Anh làm viện trưởng, tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ với danh nghĩa Cambridge International.

Qua đấu tranh, các bị can khai nhận đã tổ chức thi cho các thí sinh vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần và đã cấp khoảng 4.200 chứng chỉ tiếng Anh mang tên Cambridge International với giá từ 2,3 triệu đến 18 triệu đồng /chứng chỉ (tuỳ từng loại).

Công an TP. Hà Nội đã kiến nghị Bộ Nội vụ có văn bản thông báo đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát, phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge International để xử lý theo quy định.