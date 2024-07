An Giang rà soát cán bộ dùng chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge International

TPO - UBND tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ bắt tay rà soát hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức có kê khai sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge International, do tổ chức này... không có thật.

Ngày 22/7, nguồn tin PV Tiền Phong cho biết, thực hiện công văn của Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lê Văn Phước giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát cán bộ, công chức, viên chức kê khai chứng chỉ ngoại ngữ mang tên tổ chức Cambridge International.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội có công văn gửi Bộ Nội vụ về việc kiến nghị phòng ngừa tội phạm, khi đang điều tra vụ án Lê Văn Vàng (SN 1981, trú Mỹ Đức, Hà Nội) cùng đồng phạm về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, các bị can trong vụ án đã sử dụng danh nghĩa tổ chức mang tên Cambridge International - không có thật, để tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh cho người có nhu cầu.

Các cá nhân có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Anh - Cambridge International đều có trình độ tiếng Anh hạn chế, nhưng cần có chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ, hoặc hồ sơ thi đầu vào tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nhà nước.

Nắm bắt được tâm lý, các bị can đã tự nghĩ ra Tổ chức quốc tế Cambridge International, tạo mẫu chứng chỉ Cambridge International có nhiều nét tương đồng với tổ chức, chứng chỉ của các tổ chức giáo dục uy tín quốc tế, nhằm lừa dối người có nhu cầu và chiếm đoạt tiền.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội kiến nghị Bộ Nội vụ thông báo đến các địa phương kiểm tra, rà soát, phát hiện cán bộ, công chức, viên chức kê khai chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge International để xử lý theo quy định.