Chưa thi tốt nghiệp, hơn 500 thí sinh Đắk Lắk có thể lĩnh điểm 10 Ngoại ngữ

TPO - Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Đắk Lắk có 524 thí sinh được miễn các bài thi. Trong đó, môn Ngoại ngữ có tới 552 em.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Đắk Lắk có 524 thí sinh được miễn các bài thi.

Trong đó, có 2 thí sinh được miễn tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp gồm Ngô Văn Trường Phúc và Đoàn Minh Nhật (Trường THPT chuyên Nguyễn Du). Cả 2 nằm trong Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2024.

522 thí sinh còn lại được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp (tăng 215 em so với năm 2023). Những em này đã có các chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh (IELTS), Tiếng Trung Quốc (HSK cấp độ 3), Tiếng Pháp (DELF B1).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm môn này trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ.

Theo thống kê, số thí sinh được miễn bài thi Ngoại ngữ chủ yếu nằm ở các trường: THPT chuyên Nguyễn Du; THPT Buôn Ma Thuột; THPT Lê Quý Đôn; Trường THPT Chu Văn An; Trường THPT Ngô Gia Tự…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Đắk Lắk có 33 điểm thi, gần 21.000 thí sinh. Ngành Giáo dục đã huy động hơn 2.800 cán bộ làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi.

Theo ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, đây là Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu lãnh đạo các điểm thi cần chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp nhịp nhàng, thông suốt; làm việc khoa học, chặt chẽ; tuyệt đối không lơ là, chủ quan ở bất cứ khâu nào…

Ông Khoa cũng yêu cầu lãnh đạo các điểm thi tiếp tục kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thông tin thí sinh đăng ký dự thi; học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh, không để em nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi dự thi…Tổ chức tập huấn cho cán bộ coi thi, giám sát, an ninh, y tế…Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; thực hiện hiệu quả việc phòng, chống sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử...