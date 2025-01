Quận Hoàn Kiếm: Điểm sáng đổi mới sáng tạo của Thủ đô

TP - Quận Hoàn Kiếm, trái tim của Thủ đô Hà Nội, không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử mà còn đang vươn mình mạnh mẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu. Với chiến lược phát triển dài hạn, các hoạt động sáng tạo phong phú và sự đầu tư mạnh mẽ, quận đã khẳng định vị thế là một điểm sáng trong hành trình đổi mới của Hà Nội.

Gắn kết giá trị di sản với nhịp sống hiện đại

Nhận thức rõ vai trò của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng các chiến lược dài hạn nhằm tạo môi trường khuyến khích sự sáng tạo và khởi nghiệp.

Quận tập trung ứng dụng và triển khai hiệu quả các lĩnh vực gắn với chuyển đổi số và du lịch thông minh, đồng thời đẩy mạnh xây dựng các không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ đảm bảo tốt an ninh trật tự và tạo điều kiện thúc đẩy kết nối cung cầu thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới.

Quận Hoàn Kiếm nổi bật với các không gian sáng tạo, phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh. Những không gian như phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ 50 Đào Duy Từ; Trung tâm nghệ thuật 22 Hàng Buồm; Trung tâm văn hóa hồ Gươm 2 Lê Thái Tổ; Trung tâm giao lưu văn hóa khu phố cũ 46 Hàng Bài và các tổ hợp coworking space đã trở thành điểm đến lý tưởng cho cộng đồng sáng tạo.

Phố đi bộ không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn là sân khấu cho các triển lãm, sự kiện sáng tạo, thu hút đông đảo giới trẻ và khách du lịch. Việc phục hồi các di tích và nhà cổ trong khu vực phố cổ thành không gian sáng tạo cũng giúp bảo tồn giá trị truyền thống trong khi hòa nhập với xu hướng hiện đại.

Những năm qua, quận Hoàn Kiếm không ngừng tìm kiếm cách gắn kết giá trị di sản với những hoạt động hiện đại. Nổi bật là chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (1954-2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố vì hòa bình”. Các chương trình như “Ký ức Hà Nội - 70 năm” tại không gian bích họa Phùng Hưng, triển lãm ảnh “Hà Nội - Ngày tiếp quản Thủ đô” và phóng sự “Ký ức Hà Nội” đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Bên cạnh đó, các triển lãm như “Hà Nội, một thời để nhớ” tại biệt thự cổ 46 Hàng Bài hay trực tuyến “Hỡi đồng bào Thủ đô” cũng mang đến những góc nhìn sâu sắc về lịch sử và văn hóa Thủ đô.

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2024 với chuỗi 5 công trình di sản kiến trúc có giá trị được mở cửa đón khách lần đầu: Cung thiếu nhi, nhà khách Chính phủ, đại học Đông Dương, nhà hát lớn, bảo tàng lịch sử, đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật công cộng độc đáo. Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, cũng góp phần lan tỏa văn hóa đọc và khẳng định vai trò của Phố Sách Hà Nội.

Trong lĩnh vực kinh tế, quận Hoàn Kiếm đã xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đầy năng động với nhiều doanh nghiệp trẻ trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ và sáng tạo. Các sự kiện như hội chợ khởi nghiệp, diễn đàn công nghệ, và chương trình đào tạo đã trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và thị trường toàn cầu. Quận còn hợp tác với các tổ chức quốc tế, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp địa phương vươn xa, xây dựng hình ảnh Hoàn Kiếm sẽ trở thành một trung tâm sáng tạo mang tầm Quốc tế.

Đổi mới sáng tạo cũng được áp dụng mạnh mẽ trong quản lý đô thị và kinh tế. Hoàn Kiếm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc áp dụng các nền tảng số không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công mà còn quảng bá văn hóa và du lịch. Du khách có thể khám phá hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn hay chợ Đồng Xuân qua các tour tham quan ảo đầy sống động.

Trong năm 2024, quận Hoàn Kiếm đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế. Tổng thu ngân sách ước đạt 21.845 tỷ đồng, vượt 117,11% dự toán, tăng 33,48% so với cùng kỳ. Thu do quận trực tiếp thực hiện đạt 1.748 tỷ đồng, vượt 144% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Số hộ kinh doanh đăng ký tài khoản qua ứng dụng Etax Mobile đạt 5.050, dự kiến hoàn thành 100% vào cuối năm, trong khi 9.279 hộ nộp thuế điện tử, chiếm 88%.

Thêm nhiều không gian sáng tạo đa năng

Để duy trì đà phát triển, trong thời gian tới quận Hoàn Kiếm tiếp tục đề ra các mục tiêu, định hướng quan trọng mở thêm nhiều không gian sáng tạo đa năng, phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của thành phố.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và phát triển ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Đẩy mạnh việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới.

Lên kế hoạch mở thêm các không gian sáng tạo đa năng để phục vụ cộng đồng nghệ sĩ, doanh nghiệp công nghệ và các nhóm khởi nghiệp. Các dự án phục hồi di sản văn hóa thành không gian sáng tạo sẽ tiếp tục được ưu tiên, kết hợp giữa bảo tồn truyền thống và phát triển hiện đại.

Thúc đẩy hợp tác, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh một trung tâm sáng tạo mang tầm quốc tế để tổ chức thường xuyên những sự kiện giao lưu văn hóa và công nghệ quốc tế.

Chính quyền quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, cung cấp các chính sách ưu đãi, kết nối các ngân hàng hỗ trợ tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Các chương trình đào tạo và kết nối doanh nghiệp với nhà đầu tư sẽ được mở rộng.

Quận Hoàn Kiếm tiếp tục đặt mục tiêu biến di sản văn hóa thành nguồn cảm hứng để thúc đẩy các dự án sáng tạo, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật gắn với truyền thống để thu hút khách du lịch và quảng bá hình ảnh Hà Nội. Đổi mới sáng tạo đi đôi với phát triển bền vững, xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp thân thiện với môi trường, khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ xanh.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng và các hoạt động văn hóa phong phú, quận Hoàn Kiếm không chỉ giữ vững vai trò là trung tâm văn hóa - lịch sử mà còn tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành một điểm đến hấp dẫn và sôi động, một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, là biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành một đô thị hiện đại, giàu bản sắc trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.