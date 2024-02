Quan chức an ninh Ukraine mất chức vì theo dõi nhà báo

TPO - Ngày 6/2, trang tin điều tra bihus.info của Ukraine cáo buộc một đơn vị của cơ quan an ninh nội địa SBU giám sát các nhà báo một cách trái pháp luật.

Bihus.info thường xuất bản những bài báo điều tra về các quan chức và cá nhân giàu có ở Ukraine.

Trong bài đăng trên ứng dụng Telegrah, bihus.info thông tin một đơn vị của SBU cử 30 người giám sát các nhà báo dự sự kiện doanh nghiệp tại một khách sạn hồi tháng 12 vừa qua.

“Ai gây ra mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia trong thời chiến? Rõ ràng là các nhà báo, theo tư tưởng của SBU”, bihus.info viết trên Telegram.

SBU ra tuyên bố khẳng định rằng họ tuân thủ nguyên tắc tự do báo chí như một phần của sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia và một cuộc điều tra hình sự đang được triển khai để làm rõ việc sử dụng công nghệ do thám.

Một nguồn tin trong tổ chức này nói với báo chí rằng người đứng đầu đơn vị của SBU đã bị cách chức sau khi bihus.info đưa ra cáo buộc.

Trong tuyên bố đăng trên Telegram, SBU cho biết một số nhân viên của cơ quan báo chí này bị xác định là khách hàng mua ma túy.

Tháng trước, video được một nhóm ít tên tuổi đăng lên mạng cho thấy một số nhân viên của bihus.info khi sự kiện diễn ra vào tháng 12 vừa qua đang sử dụng chất gây nghiện, nói về việc mua cần sa và MDMA, những chất bị cấm ở Ukraine. Bihus.info thừa nhận video là thật, đồng thời lên án cả việc sử dụng chất gây nghiện và giám sát người của họ.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky thông báo việc điều tra hoạt động giám sát và phê bình chuyện gây áp lực vào các nhà báo.

Bình Giang