PVcomBank ký kết với Cục thuế hỗ trợ các hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới

P.V

Chiều 27/3, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã phối hợp với Cục thuế (Bộ Tài chính), Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.

Lãnh đạo Cục thuế và Ngân hàng PVcomBank ký kết hợp tác.

Chương trình ký kết hợp tác được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Cục thuế, đồng thời kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của PVcomBank tại 22 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đại diện hai đơn vị cho biết, hợp tác lần này tập trung vào việc cung cấp các giải pháp số thuận tiện, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Hà - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank cho biết: “Việc đồng hành cùng ngành Thuế trong quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế là dấu mốc quan trọng đối với PVcomBank. Với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm” và trở thành Ngân hàng cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, PVcomBank sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, góp phần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch về dòng tiền và vận hành mô hình kinh doanh thuận tiện, hiệu quả cho hộ kinh doanh”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế đánh giá, bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh của PVcomBank không chỉ góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lý thuế ngày càng hiện đại, tiện ích, mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh từng bước chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh theo hướng bền vững.

Sự kiện hợp tác giữa PVcomBank và Cục Thuế được kỳ vọng sẽ mang lại các giải pháp thiết thực, giúp hộ kinh doanh tuân thủ quy định về kê khai, nộp thuế theo phương thức mới, đồng thời hình thành thói quen quản lý tài chính bài bản, minh bạch, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong bối cảnh kinh tế số.

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Nguyễn Văn Đại – Giám đốc phân khúc khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ của PvcomBank cho biết, các hộ kinh doanh hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chuyển đổi sang mô hình kinh doanh minh bạch và số hóa.

Ông Đại cho hay, thách thức lớn nhất hiện nay là áp lực tài chính. Khi áp dụng hóa đơn điện tử và các quy định mới về kê khai thuế, các hộ kinh doanh buộc phải đầu tư thêm nhiều chi phí như lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, duy trì chữ ký số và hệ thống hóa đơn điện tử. Với những hộ kinh doanh quy mô nhỏ, đây là khoản chi không hề nhỏ.

Bên cạnh đó, tâm lý e ngại thủ tục thuế cũng là rào cản lớn. Nhiều hộ kinh doanh cho rằng việc kê khai còn phức tạp, tốn thời gian và khó tiếp cận, khiến họ chậm chuyển đổi dù hiểu rõ đây là xu hướng tất yếu.

Để hỗ trợ nhóm khách hàng này, PVcomBank đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, ứng dụng ngân hàng đã được kết nối với hệ thống của cơ quan thuế, giúp người dân có thể nộp thuế trực tuyến một cách nhanh chóng. Ngân hàng cũng tặng miễn phí phần mềm bán hàng, gói hóa đơn điện tử, chữ ký số trong 12 tháng, đồng thời hỗ trợ lắp đặt loa thông báo biến động số dư và máy POS cho các hộ kinh doanh.

Ngoài ra, nhu cầu vốn vẫn là vấn đề cấp thiết với nhiều hộ kinh doanh. Theo ông Nguyễn Văn Đại, ngân hàng đang triển khai các gói vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản và có thể cấp hạn mức lên tới 36 tháng để giúp hộ kinh doanh chủ động nguồn vốn.

“Kết quả ban đầu khá khả quan, số lượng hộ kinh doanh mở tài khoản và sử dụng dịch vụ số tăng nhanh. Đây là tín hiệu tích cực cho quá trình chuyển đổi trong thời gian tới”, ông Đại cho biết.

#PVcomBank

