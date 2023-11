Ngày 22/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ diễn đàn thường niên (AF6) do VIOD tổ chức, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) được vinh danh Hội đồng Quản trị của năm 2022.

Giải thưởng Hội đồng Quản trị của năm (Board of the Year) từ VIOD là sự ghi nhận những nỗ lực của PNJ trong tiên phong áp dụng các chuẩn mực tiên tiến về quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh theo những thông lệ quốc tế tốt nhất tại Việt Nam.

Đây là minh chứng cho kết quả của PNJ trong tích hợp các chuẩn mực ESG (bao gồm Môi trường, Xã hội và Quản trị) với hoạt động kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh và tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Theo Ban tổ chức, thông tin đánh giá chất lượng hiệu quả của các Hội đồng quản trị đề cử đã được VIOD đánh giá và phân tích trong các thông tin được công bố chính thức trên các báo cáo của năm 2022 bởi các doanh nghiệp niêm yết.

Tiến trình đánh giá gồm 3 vòng: Vòng thiết kế bộ tiêu chí đánh giá, vòng đánh giá (sơ khảo) và vòng bầu chọn (chung khảo). Giải thưởng tôn vinh Hội đồng Quản trị xuất sắc nhất, nơi các lãnh đạo bộc lộ năng lực qua tầm nhìn chiến lược, dẫn dắt thành công doanh nghiệp bằng độ chuyên nghiệp, hiệu quả, tối ưu hoá lợi ích của cổ đông và thực hành quản trị công ty theo thông lệ tốt.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị của PNJ còn được vinh danh Hội đồng Quản trị có tính đa dạng cao khi hội tụ đầy đủ các tiêu chí hiệu quả và cân bằng giới, đa dạng về thế hệ, đa dạng về kỹ năng, cân bằng tính độc lập.

PNJ – Hành trình 35 năm hướng đến phát triển bền vững

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, PNJ đã kiến tạo những dấu ấn nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước làm rạng danh ngành kim hoàn Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới. Thành quả gặt hái được chính nhờ vào định hướng và chiến lược của Hội đồng Quản trị và nỗ lực từ tập thể công ty PNJ.

Từ năm 2022, với quyết tâm của Hội đồng quản trị, PNJ nâng tầm thực hành phát triển bền vững theo hướng triển khai ESG (Environment - Social - Governance). Bằng việc công bố thành lập Ủy ban Môi trường, Xã hội và Quản trị" (ESG) đầu năm 2022, PNJ sẽ chuẩn hóa hoạt động phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, kỳ vọng nâng tầm chiến lược dài hạn. Đây là thành tố để phát triển bền vững và thước đo năng lực cạnh tranh.

Nhờ tổng hòa của chiến lược “gắn kết - khai phóng - chuyển hóa’’ mà Hội đồng Quản trị đã dẫn dắt, linh hoạt theo từng nhịp đập của thị trường góp phần không nhỏ tạo dựng kết quả kinh doanh tích cực cho PNJ. Năm 2022, PNJ đã xác lập kỷ lục kinh doanh mới với doanh thu năm đạt 33.876 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.811 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần so với năm 2017.

PNJ còn là doanh nghiệp tiên phong đóng góp những giá trị cao đẹp cho cộng đồng và xã hội. Được biết, chỉ riêng 5 năm qua, PNJ đã đóng góp vào ngân sách nhà nước gần 6.000 tỉ đồng, giúp đỡ trên 1 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động trách nhiệm cộng đồng.

Năm 2023, nhằm tiếp tục duy trì, phát huy sức mạnh lòng nhân ái, hỗ trợ và chăm lo Tết 2023 cho các gia đình nghèo, người lao động khó khăn, PNJ tiếp tục phối hợp Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các đơn vị đối tác triển khai chuỗi “Siêu thị Mini Tết 0 đồng 2023” với tổng chi phí vận động, đóng góp lên đến 11,1 tỉ đồng và giúp đỡ được gần 20.000 người dân khó khăn trên toàn quốc.

Ngoài ra, môi trường cũng là lĩnh vực mà công ty đặc biệt quan tâm. Doanh nghiệp thường xuyên đầu tư nâng cấp máy móc theo tiêu chuẩn hiện đại để giảm lượng hao hụt, nâng cao chất lượng và năng suất xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải. Đơn vị đã đăng ký hỗ trợ tiết kiệm năng lượng tại Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM. PNJ cũng xây dựng hệ thống xử lý nước thải áp dụng theo công nghệ hóa ký kết hợp vi sinh. Đây là công nghệ hiện đại, chi phí đầu tư lớn và được sử dụng phổ biến trong nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Với những nỗ lực trên, PNJ liên tục góp mặt tại các bảng xếp hạng của các giải thưởng uy tín: Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư công bố; 9 lần liên tiếp lọt Top 50 công ty niêm yết xuất sắc nhất do Forbes Việt Nam tổ chức; Thương hiệu trang sức giá trị nhất Việt Nam 2023 do Brand Finance đánh giá với giá trị thương hiệu ước tính là 428,43 triệu USD, tăng 17% so với 2022.