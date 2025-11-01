Pi Group và ANB hợp tác chiến lược phân phối Đô thị số Picity

Tại Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược – Kiến tạo Đô thị số Picity do Tập đoàn Pi Group tổ chức, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ANB chính thức được vinh danh trở thành Đối tác phân phối chiến lược.

Sự kiện này đánh dấu bước hợp tác quan trọng giữa nhà phát triển đô thị tiên phong và đơn vị phân phối uy tín, cùng hướng đến mục tiêu lan tỏa chuẩn sống “Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế” đến đông đảo khách hàng.

ANB – Đơn vị phân phối uy tín, nền tảng chuyên nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ANB sở hữu đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và hệ thống vận hành chuyên nghiệp. Với phương châm “Kiến tạo giá trị – Đồng hành bền vững”, ANB không chỉ là đơn vị môi giới đơn thuần, mà còn là đối tác chiến lược đáng tin cậy của nhiều chủ đầu tư hàng đầu, đóng vai trò kết nối sản phẩm chất lượng với khách hàng tiềm năng trên toàn quốc.

ANB chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

ANB đã khẳng định vị thế qua hàng loạt dự án bất động sản cao cấp tại TP.HCM, Bình Dương và các đô thị vệ tinh. Nhờ năng lực triển khai nhanh, chính xác và chuyên nghiệp, ANB trở thành một trong những đơn vị phân phối được Pi Group lựa chọn đồng hành trong hành trình phát triển Đô thị số Picity – biểu tượng mới của đô thị thông minh tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Pi Group và ANB là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững, nơi tầm nhìn kiến tạo đô thị thông minh kết hợp cùng năng lực triển khai thị trường. ANB nằm trong danh sách hơn 40 đại lý phân phối chiến lược được Pi Group lựa chọn, khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy, đóng vai trò cầu nối đưa sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng.

Picity – Dẫn đầu xu hướng đô thị số

Với tầm nhìn chiến lược trong kỷ nguyên công nghệ 5.0, Pi Group xác định “đô thị số” là hướng phát triển tất yếu của bất động sản hiện đại – nơi công nghệ, tiện ích và chất lượng sống được tích hợp hài hòa nhằm mang đến trải nghiệm toàn diện cho cư dân.

Đô thị số Picity quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ.

Mô hình Đô thị số Picity được phát triển theo triết lý: “Lấy cư dân làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng – Lấy công nghệ làm động lực phát triển” và được xây dựng trên ba trụ cột chiến lược:

Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ (AI – IoT – Blockchain): Các giải pháp thông minh như Smart Parking, Smart Locker, Smart Elevator, cảm biến môi trường, hệ thống Smarthome và nền tảng Pi Care giúp cư dân trải nghiệm cuộc sống an toàn, tiện nghi, minh bạch và cá nhân hóa.

Tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế: Picity được quy hoạch như một khu resort giữa lòng đô thị, với hồ bơi muối khoáng vô cực, sky lounge, gym Technogym, phòng golf 3D, yoga – pilates, rạp chiếu phim ngoài trời, khu vui chơi công nghệ cho trẻ em… mang đến không gian sống – nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng trọn vẹn.

Pi Group cũng ký kết hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới kiến tạo Đô thị số Picity.

Thiết bị đồng bộ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới: Pi Group hợp tác với Otis (Mỹ) – thang máy an toàn hàng đầu thế giới, ABB (Thụy Sĩ) – giải pháp điện và tự động hóa thông minh, Osram (Đức) – công nghệ chiếu sáng tiên tiến, Imudex (Đức) – smarthome cao cấp, Grohe (Đức) – thiết bị vệ sinh đạt chuẩn châu Âu, Adel (Mỹ) – khóa điện tử sinh trắc học, và Keenon Robotics (Trung Quốc) – robot tự động vận hành. Hệ thống thiết bị đồng bộ này đảm bảo cho Picity chuẩn sống tiện nghi – bền vững – đẳng cấp quốc tế.

Với vai trò là đối tác phân phối chiến lược, ANB không chỉ thực hiện nhiệm vụ phân phối sản phẩm mà còn đồng hành lan tỏa giá trị thương hiệu Picity, truyền tải chuẩn sống đô thị số đến khách hàng tiềm năng thông qua hệ thống tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm và công nghệ hỗ trợ hiện đại.

Hai bên sẽ đồng hành triển khai các dự án trọng điểm trong hệ sinh thái Picity, tiêu biểu như Picity Sky Park – phân khu SkyZen tọa lạc trên trục Phạm Văn Đồng, biểu tượng của phong cách sống cân bằng giữa công nghệ – nghỉ dưỡng – sức khỏe; cùng Picity Central Park, dự án trọng điểm dự kiến ra mắt Quý I/2026, được định vị là biểu tượng mới của đô thị số tại TP.HCM.