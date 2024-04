Phụ nữ hầu hết không hạnh phúc trong hôn nhân?

TPO - "Trạm cứu hộ trái tim" cho thấy số phận bất hạnh của những người phụ nữ trong phim, hầu hết không hạnh phúc trong hôn nhân. Nhiều khán giả chờ màn "cứu hộ" theo đúng tên phim, thay vì những tình huống sa đà vào bi kịch.

Các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy trả thù

Phim giờ vàng Trạm cứu hộ trái tim có nhiều bi kịch chồng chất, đan xen. Từ tập 20 trở đi mâu thuẫn giữa gia đình Ngân Hà (Hồng Diễm) với Nghĩa (Quang Sự) và An Nhiên (Lương Thu Trang) càng được đẩy lên cao. Các nhân vật phản diện chìm sâu vào vòng xoáy trả thù.

Trong tập mới nhất An Nhiên nhắc Nghĩa không được do dự mà quên mất chuyện giành tài sản nhà Ngân Hà. An Nhiên chết lặng khi nghe tin "chính thất" có bầu. Sự hận thù che mờ mắt, An Nhiên "tấn công" trả đũa bà Hạ Lan (NSND Thu Hà).

Cũng từ đây bà Lan nghi ngờ tiểu tam không đơn thuần là người tình giúp Nghĩa, mà còn có mưu mô sâu xa khác khi chấp nhận hy sinh không có danh phận suốt nhiều năm.

Vì nghĩ Ngân Hà có bầu với Vũ (Thanh Long) nên Nghĩa tìm gặp Vũ để tính sổ. Nghĩa bất ngờ đấm Vũ giữa đường vì làm Hà có thai. Sau khi chịu hai cú đấm, Vũ quay lại đấm Nghĩa, dạy dỗ hắn ta sau những việc làm bất nhân của Nghĩa. Anh cũng tuyên bố sẽ đồng hành với Ngân Hà. Thái độ của Vũ khiến Nghĩa phát điên.

Bên cạnh nhân vật Nghĩa, vai An Nhiên của Lương Thu Trang bị khán giả ném đá vì quá mưu mô, thủ đoạn. Nhân vật này có nhiều chiêu trò thâm độc hơn cả Nghĩa.

Từ đầu phim đến thời điểm này khán giả hiếm thấy những phân cảnh tươi sáng, ngoại trừ màn xuất hiện hài hước của bà Mến (Hương Tươi).

Những diễn biến tiếp theo được dự đoán còn gay cấn, nhiều bi kịch hơn khi hai bên An Nhiên - Nghĩa và gia đình Hà liên tục trả thù lẫn nhau. Ân oán kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, vì nhiều tình huống phim hé lộ An Nhiên là con gái của người từng bị mẹ Ngân Hà đánh ghen.

Chờ được "cứu hộ"

Trạm cứu hộ trái tim cho thấy số phận bất hạnh của những người phụ nữ. Hầu hết các nhân vật nữ đều không hạnh phúc trong hôn nhân. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng kịch bản phim có xu hướng làm tầm thường phụ nữ, khán giả cũng bình luận phim sa đà vào bi kịch mà thiếu đi tính giáo dục.

Người xem cũng dễ dàng nhận ra tên phim là Trạm cứu hộ trái tim nhưng suốt hơn 20 tập đã lên sóng chỉ toàn trả thù, đau khổ, chưa thấy yếu tố "cứu hộ" hay chữa lành.

Biên kịch Nguyễn Thủy lý giải trước khi cần được “cứu hộ” hay chữa lành, nhân vật vẫn phải trải qua sự tan vỡ, tổn thương. Sau quá trình đó họ nhận ra giá trị của tình thân, của những người âm thầm ủng hộ, giúp đỡ.

Nữ chính trong phim là Ngân Hà dù đi qua nhiều đau thương nhưng luôn hướng thiện, tìm con đường tươi sáng trong biến cố. Trước đó khi nói về nhân vật, Hồng Diễm cũng khẳng định Ngân Hà là người hướng thiện, luôn tìm ra điều tốt đẹp sau bi kịch cuộc đời.

Chia sẻ trong chương trình VTV Kết nối mới đây, Hồng Diễm cho biết Ngân Hà sẽ "lột xác" và chắc chắn sẽ đòi lại những gì mình đã mất. Tuy nhiên theo Hồng Diễm, nhân vật Ngân Hà không thể ngay lập tức biến thành "siêu nhân mạnh mẽ" được.

"Nếu Ngân Hà biến ngay thành một siêu nhân mạnh mẽ thì tôi thấy sẽ không giống đời thực. Chắc chắn hành trình của Ngân Hà - hành trình hồi phục vết thương và chữa lành vết thương, tìm được công bằng cho chính mình sẽ là quá trình đấu tranh và dài hơi", Hồng Diễm nói.

Trong một số cảnh quay mới của phim bị rò rỉ trên mạng, nhân vật nữ chính của Trạm cứu hộ trái tim sẽ có tạo hình mới, mạnh mẽ và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, điều khiến Ngân Hà đau khổ chính là đứa con trong bụng lại mang dòng máu của kẻ đã phản bội gia đình cô.

Biên kịch Chu Hồng Vân nêu quan điểm suốt một thời gian dài, phim truyền hình Việt chú trọng khai thác các vấn đề tiêu cực hơn là những câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn.

Trong bối cảnh tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực từ cuộc sống thường ngày, khán giả cũng bớt đi nhu cầu xem dòng phim nhiều tính kịch với các tình huống từng là yếu tố hấp dẫn một thời như chuyện tình tay ba, ngoại tình, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu hay những phim có tính gây sốc. Thay vào đó, họ muốn xem những điều mang lại sự ấm áp, tươi vui, nhẹ nhõm.

Nhà thơ, phê bình phim Nguyễn Phong Việt nhận định xu hướng phim chữa lành được ưa chuộng là tất yếu, sau một thời gian khán giả ngập trong câu chuyện của sêri truyền hình liên quan đến đề tài tiểu tam, bi kịch hôn nhân, mâu thuẫn gia đình nhiều thế hệ... “Đó là chưa kể các đề tài bị lặp lại với ít góc nhìn mới mẻ, từ đó dẫn đến việc món ăn dù ban đầu có thể ngon nhưng nếu ăn mãi cũng trở nên nhàm chán", anh Nguyễn Phong Việt nói.