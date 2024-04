Khán giả thích thú xem nhân vật của Hồng Diễm dằn mặt tiểu tam

TPO - Bộ phim giờ vàng "Trạm cứu hộ trái tim" đi đến giai đoạn cao trào khi Ngân Hà (Hồng Diễm) phát hiện ra kế hoạch của Nghĩa (Quang Sự) và mối quan hệ ngoài luồng của Nghĩa và An Nhiên (Lương Thu Trang). Ngân Hà đã có màn "dằn mặt" An Nhiên khiến khán giả thích thú.

Trong tập mới nhất của Trạm cứu hộ trái tim, phân cảnh của Ngân Hà (Hồng Diễm) dằn mặt người thứ ba - An Nhiên (Lương Thu Trang) - khiến khán giả thích thú. Trước đó, Ngân Hà bị cho là quá hiền lành, dễ bắt nạt thậm chí "ngu ngốc".

Ngân Hà bất ngờ được An Nhiên hẹn gặp hòng khuyên Ngân Hà bỏ chồng. Ngay từ đầu cuộc gặp, An Nhiên liên tục khiêu khích chính thất: "Mẫu giày này tôi chọn. Cuối cùng anh Nghĩa mua cả hai. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô bị đá đau vậy mà đến giờ vẫn đi nó. Chắc là lưu luyến anh Nghĩa quá".

Không cần vòng vo, An Nhiên thẳng thắn nêu lý do gặp Hà, đòi cô ly hôn. Bị An Nhiên trêu tức, Ngân Hà không nín nhịn nữa mà đáp lời gay gắt, đanh thép nhưng cũng đầy bình tĩnh.

"Cô không hiểu luật hôn nhân gia đình à? Trên danh nghĩa, anh ta vẫn là chồng của tôi. Khi chuyện gia đình tôi chưa xong, làm gì có chỗ cho kẻ thứ 3 như cô lên tiếng... Tôi đoán nhân cách của cô chắc chưa tới 2 cm nhỉ, không cao bằng đôi giày này nên mới buông ra lời ngông cuồng thế".

Ngân Hà khẳng định cô hiểu những tham vọng và mong muốn có "cả tình cả tiền" của An Nhiên. Cô nhấn mạnh sẽ không bao giờ để An Nhiên đạt được thứ cô muốn - sự danh chính ngôn thuận ở bên Nghĩa.

"Không ai chấp nhận để bạn trai mình làm chồng người khác. Tôi không cần tình yêu của kẻ bệnh hoạn như anh ta. Lần sau muốn đến gặp tôi hãy đi đôi giày cao hơn, để nhân cách của cô tăng thêm chút chiều cao", Ngân Hà nói và đứng lên bỏ về.

Tình tiết Ngân Hà dằn mặt An Nhiên được đông đảo khán giả phấn khích. Nhiều người hả hê khi nhân vật tiểu tam bị nữ chính mắng mỏ đầy thâm ý.

“Chị Ngân Hà đỉnh quá! Nói câu nào chí mạng câu đó", "Cách chửi rất văn minh và vô cùng thấm thía", "Nói đã thật. Nhìn mặt tiểu tam mà vênh váo ức chế quá","Coi đoạn này nó sướng", "Chửi đã tai lắm nhưng phải mạnh dạn chửi hơn xíu nữa vẫn thấy Hà còn yếu đuối lắm"... là những bình luận của khán giả sau khi tập phim này lên sóng.

Trong một diễn biến khác, Mỹ Đình (Thúy Diễm) nhớ lại cuộc gặp giữa Ngân Hà với An Nhiên mà càng thêm tức tối. Cô quyết tâm lên kế hoạch để trả đũa.

Mỹ Đình đăng bài trên mạng, bóng gió về chuyện An Nhiên cặp với Nghĩa. Nhiều người tại nơi làm việc đã bắt đầu nghi ngờ An Nhiên chính là người trong câu chuyện.