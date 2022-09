Phớt lờ chỉ đạo của UBND huyện, chủ tịch xã ở Bình Thuận bị phê bình

TPO - Dù đã có nhiều công văn chỉ đạo nhưng Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) vẫn không xử lý tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh nên bị phê bình.

Ngày 22/9, ông Mai Văn Vụ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã có văn bản phê bình Chủ tịch xã Phan Sơn vì để tái diễn tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh, tuyến Quốc lộ 28B.

Cụ thể, ông Trần Thành Công (sinh năm 1975 trú tại thôn Ma Am, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) tái lấn chiếm đất, xây dựng trái phép tại vị trí Km 49 + 800 thuộc Quốc lộ 28B thuộc UBND xã Phan Sơn quản lý.

Ông Công đã xây trạm dừng chân, quán cà phê Panorama lấn chiếm hơn 1.700m2 đất rừng phòng hộ để xây dựng bám vào vách núi và lấn chiếm hành lang đường bộ 770m2.

Sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Bắc Bình đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phan Sơn thành lập đoàn kiểm tra đi xử lý đúng quy định, cương quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Tại thông báo kết luận ngày 28/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tiếp tục giao UBND xã Phan Sơn chủ trì phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy lập hồ sơ, xử lý dứt điểm vụ tái lấn chiếm của ông Trần Thành Công trên đèo Đại Ninh, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/5.

Tuy nhiên đến nay, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vẫn chưa thực hiện, báo cáo vụ việc trên, dù đã được Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình phụ trách lĩnh vực này nhắc nhở trực tiếp nhiều lần.

Do đó, UBND huyện Bắc Bình phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn do không nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện Bắc Bình yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phan Sơn khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo, báo cáo kết quả về UBND huyện, chậm nhất là ngày 27/9 để tiếp tục xem xét, chỉ đạo. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình giao trách nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Duy Khôi trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý sự việc này.

Trước đó, UBND huyện Bắc Bình cũng đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 6 công trình xây dựng trái phép trên đèo Đại Ninh.

Các công trình trên đều do các hộ dân từ tỉnh Lâm Đồng tự ý lấn chiếm đất rừng, đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng công trình trạm dừng chân trái phép trên đèo Đại Ninh, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước tại địa phương.