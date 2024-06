Phóng viên Báo Tiền Phong giành giải Ba Giải Báo chí Nghệ An

TPO - Từ 178 tác phẩm dự thi, Hội đồng chấm giải đã thống nhất trình UBND tỉnh Nghệ An công nhận cho 34 tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích Giải Báo chí Nghệ An năm 2023.

Sáng 27/6, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao Giải Báo chí Nghệ An năm 2023.

Giải Báo chí Nghệ An năm 2023 có 178 tác phẩm dự thi. Đây là năm có số lượng tác phẩm tham dự giải nhiều nhất sau 20 năm tổ chức giải. Trong đó, loại hình báo điện tử có 93 tác phẩm, báo in 45 có tác phẩm, phát thanh và truyền hình có 40 tác phẩm.

Các tác phẩm tham dự giải Báo chí Nghệ An năm nay phản ánh nhiều mặt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An trong năm 2023. Các tác giả đã đầu tư công phu, phát hiện nhiều đề tài mới, thông tin kịp thời, đưa ra giải pháp tích cực, thiết thực đối với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Cụ thể, các đề tài thực hiện năm nay khá phong phú, đa dạng.

Đặc biệt là đề tài về phát triển kinh tế, cũng như các vấn đề mới nảy sinh, những bất cập trong đời sống xã hội; thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh nghệ An. Các tác giả đã đầu tư khá công phu, bài bản với các hình thức thể hiện phong phú, cách tiếp cận mới mẻ với nhiều loại hình như: tọa đàm, phim tài liệu, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, chuyên luận, phỏng vấn...

Theo Hội đồng chấm giải, ngoài những tác phẩm hay vẫn có nhiều bài viết có đề tài hay nhưng cách tiếp cận và triển khai đề tài còn hời hợt, chưa có chiều sâu, chưa thực sự đầu tư. Số lượng tác phẩm về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt còn ít. Khi lựa chọn tác phẩm tham dự giải, các tác giả còn nặng về nội dung mà chưa chú trọng nhiều đến cách trình bày, hình thức thể hiện, làm giảm tính chiến đấu, tính thời sự và sự thu hút bạn đọc.

Với 178 tác phẩm gửi dự thi, Hội đồng chấm giải đã tiến hành chấm qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, đảm bảo khách quan, trung thực, có tính phân loại cao. Cụ thể, qua chấm vòng sơ khảo, có hơn 100 tác phẩm đạt 6,5 điểm để tiếp tục vào vòng chung khảo. Sau khi chấm vòng chung khảo, Hội đồng chấm giải đã thống nhất trình UBND tỉnh công nhận 4 tác phẩm đoạt giải Nhất; 6 tác phẩm đoạt giải Nhì; 10 tác phẩm đoạt giải Ba và 14 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Trong số 34 tác phẩm đoạt giải, phóng viên Thu Hiền (Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại Nghệ An) đã giành giải Ba Giải Báo chí Nghệ An năm 2023 với 2 kỳ phóng sự: Những mùa cói cuối cùng ở xứ Nghệ.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An đã vinh dự được nhận Cờ thi đua Tập thể xuất sắc năm 2023 của Hội nhà báo Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho ông Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 21 cán bộ là lãnh đạo tỉnh và cán bộ các sở, ban, ngành, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.