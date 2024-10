Phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3: Lực lượng công an luôn đề cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân

TPO - Ngày 11/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3 cùng mưa lũ sau bão. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định lực lượng công an luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân, với mục tiêu cứu người là ưu tiên hàng đầu trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Cơn bão số 3 và mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là ở Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, và Hà Giang. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 31,6 nghìn tỷ đồng, với hơn 348 người chết và mất tích, gần 2 nghìn người bị thương và hơn 230 nghìn ngôi nhà hư hỏng.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại. Lực lượng công an đã chủ động trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời bảo đảm an sinh và ổn định tình hình.

Theo Trung tướng Lê Văn Tuyến, trong cơn bão Yagi vừa qua, Bộ Công an đã huy động 150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, xuất cấp hơn 45.000 trang thiết bị các loại để phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Từ đó, hàng nghìn người được sơ tán, cứu nạn, hàng trăm người mất tích được tìm thấy. Một cán bộ công an đã hy sinh trong quá trình cứu nạn và 2 cán bộ tử vong.

Cũng tại hội nghị, công an các tỉnh, đơn vị thuộc Bộ Công an đã có những tham luận, chia sẻ về kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thiếu sót trong quá trình ứng phó, khắc phục, cứu nạn cứu hộ bão Yagi.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, trung tướng Lê Văn Tuyến đã tặng bằng khen cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi và mưa lũ sau bão.

Tại hội nghị, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, đã chia sẻ kinh nghiệm ứng phó bão số 3 trong điều kiện khó khăn về điện và thông tin liên lạc. Ông nhấn mạnh việc thông báo kịp thời các biện pháp ứng phó đã giúp sơ tán hàng chục nghìn người, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Về việc phát hiện và khắc phục các vụ sạt lở đất nghiêm trọng, Đại tá Huyền nhấn mạnh cần khắc phục sự chủ quan để giảm thiểu thiệt hại. Ông cảnh báo nếu không có biện pháp quyết liệt, thiệt hại sẽ còn lớn hơn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, đã bày tỏ chia sẻ với những gia đình bị thiệt hại. Ông ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng công an trong công tác cứu hộ, cứu nạn và yêu cầu khắc phục các hạn chế trong công tác phối hợp và tập huấn.

Thứ trưởng Tuyến nhấn mạnh: "Cần quán triệt thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, chủ động theo dõi tình hình thiên tai để tham mưu cho chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là ưu tiên hàng đầu".

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã trao bằng khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong khắc phục hậu quả bão số 3.