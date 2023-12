Những thành tựu, chiến công của lực lượng CAND luôn có sự đồng hành của cơ quan báo chí

TPO - Tại cuộc họp báo chiều 27/12, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, những kết quả đạt được của lực lượng CAND đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá là một năm “rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào”. Trong những thành tựu, thành tích, chiến công đó, luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Chiều 27/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo; tham dự có Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, công an địa phương; phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thông báo về tình hình biến động nhanh chóng, phức tạp, và khó lường của thế giới và khu vực trong năm 2023. Ông cho biết, tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức vì vậy đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ mới, cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh và trật tự. Song lực lượng CAND đã vượt qua mọi khó khăn và thách thức bằng cách tự chủ, sáng tạo bám sát tình hình thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác đề ra.

Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ được thực hiện xuất sắc vượt tiến độ, đóng góp tích cực vào việc duy trì thế chủ động chiến lược, bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn. Đây là bước quan trọng hỗ trợ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước.

Vẫn theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, những thành tựu này đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao và công nhận. "Năm qua là một năm rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự và tự hào đối với lực lượng CAND. Trong số những thành tựu và chiến công này, có sự đóng góp quan trọng từ các cơ quan báo chí, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực từ phóng viên của cả trong và ngoài lực lượng CAND. Các đồng chí phóng viên đã chủ động phản ánh và tuyên truyền về thành tựu và kết quả của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời lan tỏa các mô hình hay và cách làm tốt, cũng như những điển hình tiên tiến trong CAND" - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh.

Đối mặt với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và thông tin đa chiều, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn sự phối hợp tích cực hơn nữa từ các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, nhằm cung cấp thông tin chính xác và nhanh chóng về các vấn đề an ninh, trật tự, giảm thiểu bức xúc và bất an trong dư luận. Đồng thời, cũng kêu gọi đấu tranh mạnh mẽ hơn trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và lực lượng CAND, nhằm bảo vệ uy tín, sức mạnh, và hình ảnh của lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ gửi lời tri ân sâu sắc và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và sự hỗ trợ chặt chẽ từ các phóng viên trên các phương diện công tác và chiến đấu. Mục tiêu là xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Tại buổi họp báo, trong không khí cởi mở và thân thiện, lãnh đạo Công an các đơn vị và địa phương đã chia sẻ và trả lời một số câu hỏi, nhằm chia sẻ thông tin về những vấn đề mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm.