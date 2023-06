Phó Thủ tướng: Giải quyết vướng mắc cho dự án 5 tỷ USD của Novaland

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã báo cáo cụ thể tình hình triển khai một số dự án trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị Phó thủ tướng quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các khu vực dự trữ titan trên địa bàn tỉnh, tháo gỡ khó khăn cho dự án NovaWorld Phan Thiết tại xã Tiến Thành, (TP Phan Thiết).

Đối với dự án NovaWorld Phan Thiết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chỉ ra một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai và đưa ra một số giải pháp cụ thể để tỉnh Bình Thuận, nhà đầu tư khắc phục theo hướng bảo đảm đúng quy định pháp luật…

Phó Thủ tướng nêu rõ, khó khăn của thị trường bất động sản cũng kéo theo khó khăn của nhiều ngành nghề trong nền kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp lao đao. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cần quyết liệt giải quyết các vướng mắc, đặc biệt là về pháp lý để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây cũng là tiền đề quan trọng để các ngân hàng không chỉ khoanh hay giãn nợ cho doanh nghiệp mà còn giải ngân được những gói vay mới.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bình Thuận nên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi đối với các dự án có quy mô lớn, đóng góp tích cực đối với kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dự án NovaWorld Phan Thiết được xây dựng trên khu đất rộng 1.000 ha tại TP Phan Thiết với vốn đầu tư là 5 tỷ USD. Các loại hình bất động sản tại dự án, gồm: Nhà phố biển, biệt thự đơn lập, song lập, shophouse, boutique hotel. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2019.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể tính thu tiền thuê đất đối với dự án NovaWorld Phan Thiết.

Tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn các tiêu chí cụ thể để xác định mức độ tương đồng của tài sản so sánh đủ điều kiện để thực hiện định giá, phương pháp chứng minh tính tương đồng của tài sản so sánh và tài sản thẩm định, cơ sở xác định tốc độ tăng giá thuê, tăng giá bán đối với các tài sản có tiến độ kinh doanh dài.

Đối với các hạng mục kinh doanh không có tài sản so sánh tương đồng với tài sản thẩm định trong phạm vi tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh Bình Thuận đề xuất, mở rộng phạm vi khảo sát sang các tỉnh lân cận...

UBND tỉnh Bình Thuận cũng đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo thành lập Tổ công tác để hướng dẫn tỉnh Bình Thuận trong công tác xác định giá đất NovaWorld Phần Thiết để dự án sớm được triển khai đi vào hoạt động.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng đã báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 7,76% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 4.988 tỷ đồng, đạt 49,85% dự toán năm. Hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh sôi động trở lại. Lượng khách đến Bình Thuận đạt khoảng 4,46 triệu lượt, tăng 86,36% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 11.348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Bình Thuận đã tổ chức thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” tại quảng trường NovaWorld Phan Thiết.

Ngoài ra, ông Dũng cũng có một số kiến nghị xoay quanh việc triển khai các công trình trọng điểm trên lĩnh vực giao thông, năng lượng, như dự án cảng hàng không Phan Thiết, dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ…