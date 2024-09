Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống và khắc phục bão lũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

TPO - Chiều 11/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Trung ương đã đến tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra.

Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo sơ bộ tình hình mưa lũ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, nước lũ lên nhanh, nhiều nơi tại các huyện của tỉnh Lạng Sơn ngập lụt sâu trong một vài ngày. Tính đến chiều 10/9, toàn tỉnh có 3 người tử vong, 10 người bị thương. 9.604 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở, trên 7.454 ha diện tích đất nông nghiệp, 4.548 ha đất lâm nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Một số tuyến đường giao thông bị sụt lở, ngập lụt. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 75 vị trí bị ngập úng, nhiều vị trí bị cây đổ xuống đường… Mức độ thiệt hại do bão lũ gây ra ở Lạng Sơn là rất lớn, ước tính lên tới trên 560 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra mưa bão, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các huyện, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân và nhân dân với phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ hộ gia đình có người chết và các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả; di dời người và tài sản các hộ bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn. Đến nay, các đơn vị cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, công chức, viên chức, người dân đã cùng chung tay hỗ trợ, di dời trên 4.455 hộ dân ra khỏi các vị trí nguy cơ sạt lở, mất an toàn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ với các khó khăn của tỉnh, chia buồn với các gia đình bị thiệt hại do mưa bão, có người thân bị thiệt mạng, bị thương. Phó Thủ tướng đánh giá cao Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai một cách chủ động, tích cực, quyết liệt trong khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, và nhất là di dời người dân ra khỏi vực nguy hiểm…

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai công tác xử lý các sự cố, đặc biệt là đảm bảo thông tuyến giao thông, không để người dân thiếu điện, thiếu nước và tạo điều kiện nhanh nhất có thể để học sinh đến trường học tập, rèn luyện.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đã đi thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Văn Lãng và huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn).