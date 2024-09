Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Cao Bằng

TPO - Chiều 10/9, đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng.

Theo báo cáo, do ảnh hưởng bão số 3-Yagi, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to kéo dài, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân ở nhiều huyện, thành phố. Huyện Nguyên Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 10/9, mưa lũ làm 29 người chết, 15 người bị thương, 23 người mất tích, 1.065 nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng (trong đó có 22 nhà hư hỏng hoàn toàn).

Về giao thông, gần 200 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị tắc do sạt lở, ngập úng, tập trung tại các tuyến Quốc lộ 34 đoạn qua huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm bị sạt lở đất… Có 10 công trình trường học, 3 cơ sở y tế, nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, viễn thông, điện lưới, trụ sở cơ quan, đơn vị bị hư hại, trên 1.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. ..

Từ ngày 6 - 10/9, tỉnh tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, giao thông, phương án đảm bảo an toàn dân cư khu vực có nguy cơ về sạt lở đất và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 3 hoàn lưu bão tại một số địa phương. Huy động hơn 4.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ cùng 3.200 phương tiện, trang bị vật tư các loại tập trung cao nhất công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm người mất tích... Quân khu 1 tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để phối hợp tiếp tục tìm kiếm các trường hợp bị tai nạn do sạt lở đất xảy ra tại huyện Nguyên Bình. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương hỗ trợ gần 1.000 hộ gia đình thuộc diện ảnh hưởng thiên tai về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, sơ tán người, tài sản tới khu vực an toàn.

Các cấp, các ngành huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục kịp thời thiệt hại hệ thống giao thông, lưới điện, các cơ sở y tế, giáo dục để duy trì hoạt động trong thời gian sớm nhất. Hiện chưa thể thống kê đầy đủ, chính xác số liệu nhưng thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh rất lớn. Tỉnh đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ trước mắt cho tỉnh về kinh phí, nhu yếu phẩm để khắc phục hậu quả thiên tai; nhất là khắc phục sạt trượt giao thông, hóa chất khử khuẩn, xử lý môi trường, đảm bảo nước sạch sau mưa lũ, ổn định trường lớp học.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo về tình hình thiệt hại mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra và ý kiến của đại diện các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn của toàn hệ thống chính trị tỉnh. Thiệt hại do bão số 3 gây ra tỉnh Cao Bằng chịu thiệt hại nặng nhất về người. Đề nghị tỉnh tiếp thu các ý kiến các bộ, ngành, tiếp tục tuyên truyền, thông tin rộng rãi, tăng cường công tác cảnh báo về ứng phó với thiên tai, mưa lũ để bà con chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh cần tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích; kịp thời động viên, cứu trợ các gia đình có người tử vong, hỗ trợ mai táng phí; tích cực thăm, động viên, cứu trợ các hộ gia đình bị thiệt hại.

“Tỉnh cần xây dựng lại ngay 22 nhà cho các hộ dân đã bị hư hỏng hoàn toàn, sửa chữa nhà bị hư hỏng đảm bảo vững chắc, dựa trên nguồn kinh phí của tỉnh và đề nghị Trung ương hỗ trợ. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh về nhân lực, nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất để tỉnh tập trung khắc phục hậu quả thiên tai theo các phương án, kế hoạch đã xây dựng, để người dân Cao Bằng sớm ổn định cuộc sống”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về kiến nghị của tỉnh (cấp 75 tỷ đồng và 50 tấn gạo), Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng làm tờ trình, kèm theo báo cáo thiệt hại gửi về Chính phủ để xem xét xử lý ngay. Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn thành phố Cao Bằng.