Tiếp tục tìm thấy người tử vong trong bùn đất do sạt lở ở huyện Nguyên Bình

TPO - Trong ngày 9/9, trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng có nhiều vụ sạt lở đất, trong đó có 3 vụ vùi lấp nhà cửa, xe ô tô, mô tô khiến 32 người thương vong, 33 người mất tích.

Sáng 10/9, đoàn công tác của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh làm trưởng đoàn trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ vụ sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình. Trước đó, sáng ngày 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng các ngành chức năng địa phương cũng đã có mặt tại địa phương để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa bão.

Theo báo cáo, tính từ khi xảy ra vụ sạt lở đến 11h30 sáng 10/9, các lực lượng đã tìm thấy tổng số 22 thi thể nạn nhân. Trong đó, ngày 9/9 tìm thấy 17 thi thể; sáng nay 10/9, đã tìm kiếm được 5 thi thể (2 người ở Khuổi Ngọa, 2 người ở Lũng Lỳ, 1 người ở Vũ Minh). Bên cạnh đó, tổng số người bị thương là 12 người, hiện vẫn còn 33 người mất tích. Hiện, các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn huyện tiếp tục sạt lở nhiều điểm gây tắc đường, gây khó khăn, cản trở công tác khắc phục và tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, các vụ sạt lở có nguy cơ xảy ra bất kỳ lúc nào. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh trong công tác phòng, chống bão lũ, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động triển khai hiệu quả các phương án cấp thiết khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, cứu nạn, cần nghiên cứu các vị trí, đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các lực lượng quân sự, công an và các địa phương nhanh chóng phối hợp chỉ đạo, triển khai kịp thời hỗ trợ cho các hộ nằm trong diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hiện nay đang chịu ảnh hưởng thiệt hại do sạt lở. Đối với trên 1.000 hộ sửa chữa nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cần tiến hành chi trả ngay hỗ trợ để các gia đình kịp thời ổn định nhà ở, khắc phục khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Khi thời tiết ổn định, triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Yêu cầu huyện, các xã tiếp tục rà soát chặt chẽ, có thống kê cụ thể về tình hình thiệt hại do mưa bão trên địa bàn.