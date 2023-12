Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Cần Thơ

TPO - Ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2023 tại Tòa Giám mục Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng quý giám mục, linh mục, tu sĩ lời chúc mạnh khỏe, an lành, đồng thời gửi lời chúc đến toàn thể tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Cần Thơ một mùa Giáng sinh an lành, năm mới bình an, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thông tin về những kết quả quan trọng mà đất nước đạt được trong năm 2023. Cụ thể, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Quy mô GDP trên 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người hơn 4.110 USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 619 tỷ USD; khoảng 8 triệu tấn gạo được xuất khẩu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Dự báo cả năm 2023, tăng trưởng kinh tế GDP tăng trên 5%. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển. Quốc phòng, an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đất nước đạt những thành tựu năm 2023 có sự đóng góp to lớn của hơn 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam, trong đó có đồng bào Công giáo tại Giáo phận Cần Thơ đã đồng hành cùng chính quyền tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, các giám mục, linh mục tiếp tục chỉ dẫn chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và cả nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố đối với Tòa Giám mục và các hoạt động Công giáo, Đức Giám mục Stephano Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ chúc mừng những kết quả mà đất nước cũng như thành phố Cần Thơ đạt được trong năm 2023; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, động viên đồng bào Công giáo phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp…