Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà người dân vùng bão lũ ở Bắc Giang, Lạng Sơn

TPO - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 3 tại huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn).

Trực tiếp kiểm tra thực tế và thăm hỏi đời sống người dân xã Vũ Xá, huyện Lục Nam, nơi từng bị cô lập do bão lụt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ những mất mát đối với người dân, mong bà con vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đang ở mức cao, nguy cơ lớn nhất hiện nay của Bắc Giang là hệ thống đê điều và các công trình hồ đập. Tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục ứng phó với lũ trên các triền sông, tổ chức tuần tra canh gác bảo vệ đê; triển khai các phương án theo phương châm 4 tại chỗ.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Bắc Giang tập trung cao độ công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3, đồng thời nâng cao cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền.

Tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ; hỗ trợ sinh kế đối với các hộ dân bị thiệt hại để bà con sớm ổn định đời sống và sản xuất; trong đó cần ưu tiên những hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu như nhà ở, nước, điện, thức ăn trước.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, mỗi địa phương, gia đình, người dân phải tự trang bị và nâng cao các kĩ năng phòng chống thiên tai, thích ứng với sự biến đổi khí hậu, để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi nó xảy ra.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 3; tặng 100 suất quà (3 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn huyện Lục Nam.

Chiều cùng ngày, tại thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 3 và thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân địa phương

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người, tài sản, công trình công cộng. Theo báo cáo, tính đến chiều 12/9, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết, 10 người bị thương, 12.454 hộ gia đình bị thiệt hại (trong đó có 20 nhà bị sập và hư hỏng hoàn toàn, 2.709 hộ bị tốc mái; 839 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất, 6.945 nhà bị ngập nước, 80 công trình trụ sở Công an xã, nhà văn hóa thôn, trường học và điểm bưu điện xã bị thiệt hại cùng hàng hàng nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; ước tính tổng thiệt hại là khoảng 900 tỷ đồng.

Tại huyện Hữu Lũng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị nên mặc dù mưa to, gió lớn trên địa bàn không có thiệt hại lớn về người (chỉ có một người bị thương nhẹ). Tuy nhiên, toàn huyện xảy ra ngập lụt làm 267 nhà ở, 181 công trình phụ và 24 chuồng trại bị tốc mái, ngập nước, nhiều điểm dân cư bị lũ cô lập, khó khăn trong sinh hoạt, cuộc sống…

Trực tiếp kiểm tra thực tế và thăm hỏi đời sống người dân xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, nơi từng bị ngập lụt nặng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ mất mát đối với người dân, mong bà con vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn trong việc kịp thời chỉ đạo các huyện, thành phố huy động các lực lượng thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ” để giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục ứng phó với lũ trên các triền sông, suối có hiệu quả.

Thời gian này, Lạng Sơn cần tập trung cao độ công tác khắc phục hậu quả bão số 3, đồng thời nâng cao cảnh giác, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, sát tình hình thực tế để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian tới. Trước mắt, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ; hỗ trợ sinh kế đối với các hộ dân bị thiệt hại để bà con sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với những việc làm cụ thể, thiết thực. Do đó, các địa phương cần nhanh chóng kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng… để huy động kịp thời nguồn lực hỗ trợ của cả Trung ương và địa phương. Khi bão lũ đi qua, các ngành chức năng cần quan tâm đến xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng) cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão trên địa bàn huyện Hữu Lũng.