Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khánh thành Trường Mầm non Pác Bó

TPO - Sáng 5/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã dự Lễ khai giảng năm học mới và khánh thành công trình Trường Mầm non Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Trong niềm vui năm học mới 2024-2025 , Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và cắt băng khánh thành Trường mầm non Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. Đây là công trình được nhà thầu hoàn thành thần tốc trong 80 ngày đêm liên tục do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm thi công theo đúng tinh thần chỉ đạo "Nhanh nhất, đẹp nhất, an toàn nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng Trần Hồng Minh cho biết, tại tỉnh Cao Bằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua, ngành giáo dục của tỉnh đã từng bước phát triển. Năm học 2023 - 2024 ghi nhận nhiều thành tích bứt phá, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao như: việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ tốt nghiệp THPT tăng so với các năm học trước, chất lượng giáo dục phổ cập, xoá mù chữ được nâng lên…

Hiện nay, Hà Quảng vẫn là huyện nghèo trên cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33% trên toàn huyện. Với việc nâng cấp cơ sở giáo dục trong kế hoạch phát triển địa phương, huyện Hà Quảng phấn đấu năm 2025 không còn là huyện nghèo, đời sống người dân được cải thiện, công tác đào tạo nhân lực được nâng cao.

Riêng Trường mầm non Pác Bó dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song, thời gian qua, nhà trường, phụ huynh đã hết sức chăm lo đến công tác giáo dục - đào tạo, nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bảo đảm điều kiện để các cháu được chăm sóc đầy đủ, toàn diện.

“Hôm nay, đồng bào các dân tộc, các thầy cô giáo và các cháu Mầm non có niềm vui lớn tại ngôi trường "nông thôn kiểu mẫu" được khánh thành đúng ngày khai giảng năm học mới. Đây là món quà có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với nhân dân đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng nói chung và là món quà, là sự động viên lớn lao đối với các thầy cô, phụ huynh, học sinh Trường mầm non Pác Bó", Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng chia sẻ.

Công trình trường mầm non Pác Bó có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 1.800m², đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và sinh hoạt cho hơn 150 em nhỏ. Ngôi trường bao gồm 3 khối nhà chính với 6 phòng học có vệ sinh khép kín, khu nhà hiệu bộ, nhà đa năng, cùng các hạng mục phụ trợ như nhà bếp, nhà bảo vệ, cổng trường, sân trường và hệ thống hàng rào. Các phòng học được xây dựng khang trang, trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, giúp giáo viên phát huy năng lực giảng dạy, góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Trường mầm non Pác Bó đạt chuẩn quốc gia.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết, ngay sau buổi lễ khởi công công trình ngày 10/6/2024, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với vai trò là đơn vị thi công, Tập đoàn Đèo Cả đã khẩn trương vào cuộc với một tinh thần quyết tâm, tập trung nhân lực, vật lực để sớm hoàn thành dự án một cách tốt đẹp nhất.

Nhân dịp năm học mới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của ngành giáo dục Cao Bằng nói chung và thầy cô giáo, các cháu mầm non trên mảnh đất cách mạng Pác Bó- Cao Bằng nói chung. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao những phần quà ý nghĩa cho thầy cô và các em học sinh Trường Mầm non Pác Bó, Cao Bằng.