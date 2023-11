Phim 18+ có Miu Lê, Lãnh Thanh: Nội dung rối rắm, diễn xuất nhạt nhòa

TPO - Phim “Chiếm đoạt” đánh dấu lần đầu Miu Lê và Karik xuất hiện cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Nhưng tác phẩm gây thất vọng vì nội dung cũ kỹ, diễn xuất cũng không ấn tượng.

Chiếm đoạt là phim Việt được chú ý vì quy tụ dàn sao gồm Miu Lê, Karik, Lãnh Thanh, Phương Anh Đào… Chưa kể trước khi phát hành, ê-kíp tung trailer và loạt hình ảnh hé lộ nhiều cảnh 18+, càng khiến dự án thêm xôn xao.

Đáng tiếc khi ra mắt, phim nhận nhiều lời chê về nội dung lẫn diễn xuất. Phần lớn khán giả tỏ ra thất vọng khi thấy các ngôi sao tham dự một dự án có chất lượng quá thấp.

Nội dung cũ kỹ, rối rắm

Chuyện phim xoay quanh đôi vợ chồng giàu có Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào). Cả hai đang hạnh phúc trong ngôi nhà sang trọng, lại vừa chào đón em bé đầu lòng.

Bước chân vào nhà Sơn, Hà được hưởng cảnh nhung lụa nhưng đôi lúc vẫn chịu sự dè bỉu từ phía bố mẹ chồng. Cuộc sống trong mơ của cô bỗng nhiên bị đe dọa khi có sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp My (Miu Lê).

Ban đầu, My xin vào nhà Sơn chỉ để làm giữ trẻ. Nhưng sau đó, nhân vật tìm nhiều cách tiếp cận và dụ dỗ Sơn, dần dần khiến gia đình anh nhiều phen rối ren vì những âm mưu không ngờ tới.

Kịch bản Chiếm đoạt được làm lại từ phim truyền hình Babysitter (2016) của Hàn Quốc. Bản thân nguyên tác không quá nổi tiếng, câu chuyện cũng cũ kỹ, gợi nhớ nhiều tác phẩm có nội dung tương tự như The Housemaid (2010), The Taste of Money (2012)…

Phiên bản Việt không có nhiều sáng tạo so với bản gốc. Thách thức của các nhà làm phim là phải rút ngắn câu chuyện dài 4 tập vào thời lượng 113 phút.

Kết quả, nhiều nhân vật liên tục xuất hiện nhưng không được khai thác sâu. Đơn cử, Karik vào vai bạn thân Sơn là Hoàng, Hoa hậu Lương Thùy Linh vào vai em gái Sơn, Phương Thanh vào vai mẹ Sơn... Tất cả tạo nên những mối quan hệ chồng chéo và rối rắm.

Càng về cuối, phim hé lộ những bí mật của các nhân vật, cũng như sự thật đằng sau kế hoạch của My. Một số cú twist được cài cắm nhưng còn đơn giản nên dễ đoán, ít bất ngờ.

Cảnh nóng chỉ là yếu tố câu khách

Ngồi ghế đạo diễn là Thắng Vũ – từng làm một phim mang màu sắc nhẹ nhàng, dễ thương là Mùa viết tình ca (2018). Lần này, anh thay đổi phong cách khi chọn câu chuyện có hơi hướm giật gân, nhiều drama.

Đáng tiếc, nhà làm phim xử lý nhịp điệu phim chưa tốt khiến bộ phim thiếu sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Trong khoảng nửa tiếng đầu, đạo diễn đưa vào phim nhiều cảnh nóng nhưng vô thưởng vô phạt. Đôi lúc, các phân đoạn này không đóng vai trò quan trọng trong nội dung mà chủ yếu được thêm vào để khơi gợi sự tò mò.

Các cảnh 18+ được thay đổi liên tục về bối cảnh từ nhà tắm, phòng ngủ đến phòng khách... Song, cách xử lý còn đơn giản, theo mô-típ của phim truyền hình nên chưa thể tạo cảm giác mạnh, kích thích cảm xúc khán giả.

Hơn nữa, cảnh nóng xuất hiện liên tục nhưng tâm lý nhân vật thì không được đầu tư. Điều đó khiến Sơn hiện lên như một người đàn ông nghiện tình dục mà đầu óc thì thiếu tính toán.

Diễn xuất nhạt nhòa

Với dàn diễn viên nổi tiếng, Chiếm đoạt được kỳ vọng tạo nhiều bất ngờ. Đặc biệt, đây lại là lần đầu tiên bộ đôi Miu Lê – Karik đứng chung trên màn ảnh rộng. Đáng tiếc, các diễn viên không thực sự tỏa sáng trong một kịch bản rối rắm, cũ kỹ.

Miu Lê thiếu sự quyến rũ và gian xảo cần có khi vào vai My. Đôi lúc cô thể hiện được sở trường ở những cảnh ngây thơ, hài hước, nhưng lại hụt hơi khi hóa thân thành cô gái mưu mô, nhiều thủ đoạn.

Phương Anh Đào ở mức tròn vai nhưng ít bất ngờ. Lối diễn của cô còn một màu, đôi lúc tạo các giác hơi làm quá ở những cảnh tâm lý.

Lãnh Thanh và Karik có phần lép vế so với các bạn diễn nữ. Cách xử lý nhân vật của Lãnh Thanh vẫn quen thuộc, gợi nhớ các vai diễn trước đó của anh trong Chị chị em em (2019). Đài từ là yếu tố khiến anh bị mất điểm, đôi lúc khiến phim bị giảm cảm xúc.

Karik hoàn toàn mờ nhạt trong vai Hoàng. Tương tự, Lương Thùy Linh cũng chưa tạo được ấn tượng tốt trong lần đầu đóng điện ảnh. Cả hai vẫn ở mức tay ngang, đều chưa chứng minh được khả năng diễn xuất.

Chiếm đoạt ra mắt ngay sau 2 phim Việt ăn khách là Đất rừng phương Nam, Người vợ cuối cùng nhưng chưa thể “nối gót”.

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), những suất chiếu sớm của Chiếm đoạt không thực sự được khán giả chú ý. Doanh thu phim trong những ngày đầu ra mắt tuần thấp hơn hẳn phim ca nhạc Những kỷ nguyên của Taylor Swift và phim Hàn Quốc Yêu lại vợ ngầu.

Thành tích của Chiếm đoạt không quá khó hiểu. Bởi lẽ, chất lượng phim chỉ ở mức trung bình. Đây thực sự là một dự án đáng thất vọng dù quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.