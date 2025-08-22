Anh: Phi công hoảng hồn vì máy bay suýt va chạm drone khổng lồ

TPO - Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi chiếc Airbus A320 chở khách vừa cất cánh từ sân bay Heathrow, Anh, suýt va chạm với một thiết bị bay không người lái (drone) ở độ cao hơn 2.700m.

Theo báo cáo từ Cơ quan giám sát an toàn bay trên không trung Anh (UK Airprox Board), vụ việc diễn ra vào tháng 5 vừa qua. Cả cơ trưởng và cơ phó đều nhìn thấy một vật thể màu trắng sáng bay ngược chiều, lướt qua phía trên đầu buồng lái.

“Vật thể có kích thước khoảng 2-3m, thậm chí có thể lớn hơn vì đã che khuất phần lớn kính chắn gió”, báo cáo nêu.

Chiếc Airbus A320 đang ở độ cao hơn 2.700 mét khi vụ va chạm suýt xảy ra. Ảnh: AFP.

Cơ phó chuyến bay mô tả drone có hình tam giác, trong khi cơ trưởng chỉ kịp thấy thoáng qua trong 1-2 giây nên không thể xác định chính xác hình dạng. Máy bay khi đó chỉ còn cách vật thể khoảng 10m. “Nguy cơ va chạm rõ ràng đã tồn tại”, cơ quan điều tra khẳng định.

Hệ thống radar của kiểm soát không lưu cũng phát hiện vật thể nghi là drone, được cho là điều khiển từ mặt đất gần khu vực sân bay. Cùng thời điểm, một chiếc drone khác cũng được nhìn thấy gần sân bay London City.

Một máy bay không người lái gần như va chạm với một máy bay chở khách khi máy bay cất cánh từ sân bay Heathrow.

Danh tính người điều khiển drone vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, luật hàng không Anh quy định drone chỉ được phép bay tối đa ở độ cao khoảng 121m. Hành vi vận hành trái phép drone gần sân bay có thể bị xử phạt không giới hạn hoặc phạt tù tới 5 năm.

Sự cố này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại Anh trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến drone ngày càng gia tăng.