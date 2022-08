Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trên các lĩnh vực đời sống xã hội

Anh Hoàng Cẩm Thạch - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Trần Văn Sang UVBTV, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn chủ toạ diễn đàn thảo luận số 2 với 60 đại biểu tham gia.

Tại diễn đàn, các đại biểu giới thiệu, chia sẻ những cách làm hay hiệu quả của đơn vị đồng thời đề xuất các giải pháp nhiệm kỳ tới về xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác Đoàn, trọng tâm về phong trào tình nguyện, phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đổi mới sáng tạo trong hoạt động tình nguyện

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền – Bí Thư Đoàn xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà nhìn nhận, trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung, tuổi trẻ huyện Thạch Hà nói riêng đã triển khai thực hiện hàng trăm công trình, phần việc rất sáng tạo như: Hành trình thứ 2 của lốp xe; bộ loa năng lượng mặt trời tuyên truyền phòng chống đuối nước; bộ công cụ tuyên truyền trực tuyến, bộ trò chơi dân gian; mô hình vườn ươm thanh niên; các CLB ve chai gây quỹ từ thiện; xe đạp vì đàn em thân yêu; tạo mã QR tuyên truyền về các di tích lịch sử

Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, sức sáng tạo của thanh niên càng được thể hiện mạnh mẽ, đóng góp lớn trong công tác phòng chống dịch như xây dựng mô hình Phát thanh di động tuyên truyền phòng chống dịch; Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng về miền Nam; Giọt máu nghĩa tình vì miền Nam ruột thịt, Triệu túi an sinh; ATM gạo; Tủ thuốc F0…

Những cách làm sáng tạo của tuổi trẻ thực sự đã lan tỏa sâu rộng và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên chị Hiền nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế như cán bộ đoàn chưa thực sự trăn trở để sáng tạo các nội dung trong hoạt động, thụ động trong công việc được giao, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm, lối sống mới của đoàn viên thanh niên.

Cán bộ Đoàn nhất là đội ngũ cán bộ Chi đoàn, kỹ năng còn thiếu và yếu, chưa tương xứng, chưa theo kịp sự phát triển của thanh niên trong thời đại công nghệ số, thời đại mạng xã hội. Bên cạnh đó, các điều kiện vật chất cần thiết cho các hoạt động sáng tạo trong công tác thanh niên còn nhiều hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế đó, chị Thu Hiền đề xuất cần phải phát huy hơn nữa sức sáng tạo của thanh niên trong thời đại phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Đặc biệt khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp nhất là các giải pháp có hàm lượng tri thức, ứng dụng công nghệ cao trong tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn.

Kêu gọi nguồn xã hội hóa đầu tư về vật chất và tinh thần cho hoạt động sáng tạo của thanh niên, cùng với đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp tuyên truyền hiện đại, thay đổi phương thức đưa thông tin đến đoàn viên, thanh niên.

Tình nguyện xung kích trong thanh niên

Tại diễn đàn, ông Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo bày tỏ, hàng năm Hà Tĩnh đều bị thiên tai, nhất là mùa mưa bão, lũ lụt tác động vô cùng nặng nề để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi quy trình kiểm soát, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển, trong tuần tra bảo vệ biên giới và thực hiện các nhiệm vụ công tác biên phòng.

"Có thể nói rằng nhiệm vụ tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh là nhiệm vụ cần phải dành nhiều thời gian, công sức, mồ hôi và cả xương máu, thậm chí hy sinh cả tính mạng", ông Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chia sẻ.

Để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đem hết nhiệt huyết, thực sự tích cực, làm nòng cốt đi đầu trong tham gia vào công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ông Tuấn cho rằng cần phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của tuổi trẻ đối với công tác này, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục xây dựng cho tuổi trẻ có lí tưởng ước mơ hoài bão trong thực hiện các nhiệm vụ nói chung và trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh nói riêng.

Quan tâm đến nguồn vốn cho thanh niên

Đó là vấn đề anh Nguyễn Văn Thiều – đại biểu Đoàn thị trấn Lộc Hà quan tâm trong diễn đàn. Theo anh Thiều, nhiệm kỳ tới cần đề xuất với Trung ương nên có giải pháp hữu hiệu trong việc thành lập các tổ tín dụng để cho thanh niên vay vốn khởi nghiệp, dễ tiếp cận với nguồn vốn.

Ngoài ra tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế điển hình; tạo điều kiện cho ĐVTN được tham quan, học tập từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân.

Cần có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao trình độ học vấn cũng như chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐVTN. Bổ sung giải pháp tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN được vay các loại vốn ưu đãi, lãi suất phù hợp để xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình.

“Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân cũng là một công việc mà tổ chức Đoàn cần quan tâm, mặt khác phải thực hiện tốt chính sách, có sự quan tâm động viên kịp thời, hợp lý với thanh niên, cán bộ, chiến sỹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân trở về. Có như vậy mới phát huy vai trò xung kích sáng tạo, nhiệt huyết, khơi dậy tiềm năng của thanh niên trong các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự”, đại biểu Nguyễn Văn Thiều góp ý tại diễn đàn.