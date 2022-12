Phát hiện hơn 500 bao đường cát lậu, nửa tấn phụ gia Trung Quốc

TPO - Ngày 8/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển trên 13,7 tấn đường cát và 500kg phụ gia thực phẩm xuất xứ Trung Quốc, nghi vấn nhập lậu.

Vào khoảng 6h ngày 7/12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Tịnh Biên tổ chức tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, khi đến khu vực khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, Tổ công tác phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-018.62 do tài xế Phạm Quốc Cường (36 tuổi, trú tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, Tổ công tác phát hiện trên xe có chở 530 bao đường cát nguyên liệu thực phẩm xuất xứ Indonesia, trọng lượng 13.250kg và 20 bao phụ gia thực phẩm xuất xứ Trung Quốc, trọng lượng 500kg. Thời điểm kiểm tra, Cường không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp theo thực tế hàng hóa và không xuất trình được bộ hồ sơ nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ nước ngoài. Do đó, Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật cùng phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ. Kim Hà - Anh Tầm