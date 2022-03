Phạt 7 năm tù đối tượng nuôi nhốt 14 con hổ trong hầm nhà

TPO - Chiều 7/3, đại tá Văn Công Minh- Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cùng ngày Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khám xét và thực hiện các thủ tục để tiếp tục làm rõ các tội danh khác liên quan Tịnh thất Bồng Lai.