Phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua livestream trò chơi điện tử ‘League Of Legends’

TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc bằng cách livestream trò chơi điện tử “League Of Legends” trên mạng xã hội Youtube với số tiền lên tới 70 tỷ đồng.

Từ chia sẻ video chơi game để kiếm tiền

Trước đó, Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream trò chơi điện tử “League Of Legends” (chế độ chơi Teamfight Tactics - TFT) trên mạng xã hội Youtube.

Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triển khai 9 tổ công tác, tổ chức đấu tranh, triệt phá, tiến hành triệu tập Đặng Mạnh Cường (SN 1997, trú tại quận Hoàng Mai) cùng 11 đối tượng (7 ở Hà Nội, 3 ở Đồng Nai, 1 ở Bình Phước).

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 5 máy tính, 11 điện thoại và các tài liệu khác có liên quan của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Đối tượng Cường khai nhận, tháng 11/2018, thiết lập kênh trên mạng xã hội Youtube có nội dung chia sẻ các video chơi game để kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo và donate - người chơi ủng hộ. Quá trình vận hành kênh Youtube trên, có nhiều người xem đề nghị Cường tổ chức cá cược trong lúc live - trực tuyến và Cường đã đồng ý.

Đến tổ chức đánh bạc hàng chục tỷ đồng

Để làm được việc này, giữa tháng 5/2024, Cường bàn bạc với Trần Đức Toàn và Nguyễn Duy Thiện (cùng sinh năm 1996, trú tại Hà Nội) tổ chức cá cược trên kênh Youtube của mình.

Cường phát trực tiếp video, bình luận về các game thủ nổi tiếng trên thế giới đang chơi trò chơi “League Of Legends” và kêu gọi người xem tham gia đặt cược cho thứ hạng chung cuộc của các game thủ này (theo thứ tự từ 1 đến 8).

Theo cơ quan công an, tại phần bình luận trong lúc live, Cường đăng tải đường link hướng dẫn người chơi đặt cược. Để tham gia đặt cược, người chơi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với nội dung chuyển khoản là 13 (hoặc 48) cùng số tài khoản, tên ngân hàng nhận tiền (nếu thắng cược). Trong đó, 13 là dự đoán game thủ xếp thứ hạng từ 1 đến 3 và 48 là dự đoán game thủ xếp thứ hạng từ 4 đến 8.

Sau khi trận đấu kết thúc, nếu thắng cuộc nhận được 1,85 lần số tiền đã đặt cược, còn thua sẽ mất toàn bộ tiền. Thông thường một ngày Cường livestream hai lần, sáng từ khoảng 8h30 đến 15h (khoảng 10 trận đấu); chiều thì từ 17h đến 20h30 (khoảng 7 trận đấu).

Trong ổ nhóm trên, Thiện được giao làm thư ký, có nhiệm vụ cập nhật thông tin, thống kê các con bạc tham gia đặt cược và trả tiền thắng cược. Thiện giữ lại 15% tổng số tiền con bạc thắng cược để ăn chia. Ngoài ra, Cường còn cấu kết với các đối tượng khác sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận và chuyển tiền thắng bạc cho các con bạc.

Từ tháng 5/2024 đến nay, qua xác minh sơ bộ xác định tổng số tiền các đối tượng chuyển vào, rút ra để tham gia đánh bạc là khoảng 70 tỷ đồng, với khoảng 65.000 giao dịch đặt cược, cá độ (của khoảng 1000 đối tượng tham gia), số tiền các đối tượng được hưởng lợi qua việc tổ chức đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị của trò chơi điện tử, tham gia trò chơi điện tử với tâm lý giải trí lành mạnh; không tham gia cá độ, tổ chức cá độ thông qua trò chơi điện tử dưới mọi hình thức. Đồng thời quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân (đặc biệt là thanh thiếu niên) và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ thông qua trò chơi điện tử. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ cần kịp thời báo tin tố giác với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 55 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để được tiếp nhận, giải quyết. Cơ quan công an đề nghị các doanh nghiệp phát hành trò chơi điện tử tiến hành rà soát, quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi vấn tổ chức cá cược thông qua trò chơi điện tử và phối hợp với cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn...