PC Đà Nẵng tri ân khách hàng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Tri ân khách hàng là chuỗi hoạt động không thể thiếu trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của PC Đà Nẵng hàng năm. Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC, trong năm 2023, PC Đà Nẵng luôn duy trì thường xuyên và không ngừng triển khai nhiều hoạt động tri ân mới, nhằm đảm bảo an toàn điện cũng như đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn toàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, PC Đà Nẵng đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân khách hàng ý nghĩa và thiết thực. Tính đến hết tháng 11 năm 2023, Công ty đã chỉnh trang hơn 14 ngàn công tơ trên lưới; phát triển, cải tạo lưới điện 77 hẻm/kiệt; thực hiện kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện miễn phí cho 120 hộ; hỗ trợ sửa chữa miễn phí dây sau công tơ cho 67 khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, chế độ chính sách… Đặc biệt, 12 ngôi nhà tình nghĩa do Công ty hỗ trợ được hoàn thành, trong đó có 5 nhà do EVNCPC hỗ trợ thông qua Công ty Điện lực Đà Nẵng, đã trở thành những mái ấm hạnh phúc cho nhiều hoàn cảnh còn khó khăn trên địa bàn. Các hoạt động ý nghĩa ấy đã thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng của ngành điện thành phố.

Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện miễn phí vệ sinh MBA cho 27 doanh nghiệp; thực hiện công tác an toàn điện tại 23 chợ dân sinh nhằm kiểm tra hệ thống điện tại các ki-ốt của người dân buôn bán và tư vấn hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tránh trường hợp gây ra chạm chập, cháy nổ.

Từ tháng 6 đến tháng 9/2023, Công ty tổ chức chương trình Tháng hành động vì trẻ em, đồng hành cùng em đến trường, đi thực tế thăm 121 trường hợp trẻ em bệnh tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức tặng quà (sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm); phối hợp với 9 trường học trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, giao lưu bằng những trò chơi vui nhộn và tặng quà cho các em khi trả lời những câu hỏi về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; hỗ trợ các trường học vùng sâu vùng xa như tặng và lắp đặt quạt, bóng đèn mới…

Trong năm qua, PC Đà Nẵng cũng đã triển khai chương trình mới với hình thức tặng phiếu xăng cho khách hàng đến trải nghiệm đăng ký dịch vụ điện trực tuyến và cài đặt mới ứng dụng app EVNCPC CSKH. Đến hết tháng 11 năm 2023, Công ty đã thực hiện tặng hơn 1.800 phiếu cho khách hàng, với tổng chi phí hơn 36 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 7/2023, Đoàn thanh niên PC Đà Nẵng cũng thực hiện công trình sửa chữa hệ thống điện tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng do UBND xã Hòa Tiến quản lý với kinh phí thực hiện hơn 29 triệu đồng.

Ngoài ra, xuyên suốt trong năm và dịp đầu năm mới, PC Đà Nẵng luôn quan tâm, tổ chức các chương trình mang xuân yêu thương, trao quà đến các hộ gia đình khó khăn tại các quận, huyện trên địa bàn, nhằm hỗ trợ phần nào để người dân đón Tết ấm no, vui tươi.

Trong 2 tháng cuối năm và đầu năm mới 2024, PC Đà Nẵng sẽ tập trung cao trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng sử dụng điện trong dịp Tết; triển khai nhiều chương trình như thắp sáng đường quê, tổ chức tri ân khách hàng công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp thực hiện điều chỉnh phụ tải năm 2023, nhất là vào mùa nắng nóng; gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng qua App, Zalo, Email; tăng cường tuyên truyền đến người dân sử dụng điện an toàn trong dịp Tết. Công ty cũng thường xuyên truyền thông về sử dụng điện an toàn đến toàn dân trên địa bàn thành phố bằng việc đăng tải clip trên website của Công ty, website của EVNCPC, facebook “Điện lực Đà Nẵng - Lắng nghe khách hàng” và các facebook của ngành điện.

Để công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng ngày càng phát triển theo nhịp sống mới của thành phố, thời gian tới, PC Đà Nẵng vẫn luôn lấy khách hàng làm trọng tâm; duy trì những hoạt động mang tính thiết thực, hiệu quả; phát triển thêm nhiều chương trình hữu ích cho khách hàng sử dụng điện. Có thể nói, tri ân khách hàng là nét đẹp văn hóa nhằm tạo nên thương hiệu EVN, từ đó xây dựng được sự tin tưởng và gắn kết giữa ngành điện với khách hàng.