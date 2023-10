Only C: 'Tôi chê nhạc của Miu Lê'

TPO - Ra mắt sản phẩm âm nhạc sau thành công của "Vì mẹ anh bắt chia tay", Miu Lê nói cô không lo lắng vì thành công của MV phải tùy thuộc vào yếu tố may mắn. Ngoài ra, nữ ca sĩ tự nhận là người may mắn, có được thành công nhờ quan sát và học hỏi người đi trước.

Bỏ cả MV quay lại chỉ vì không thích

Ngày 30/10, Miu Lê ra mắt sản phẩm âm nhạc Cô đơn đã quá bình thường. Đây là sản phẩm âm nhạc tiếp nối thành công của Vì mẹ anh bắt chia tay đạt gần 110 triệu lượt xem.

Miu Lê cho biết Cô đơn đã quá bình thường khắc họa nỗi đơn độc của người con gái từ tình yêu đến cuộc sống hàng ngày. Sau khi trải qua những biến cố cuộc sống, họ nhìn nhận sự bơ vơ và lẻ loi ở góc nhìn tích cực. Cuộc sống có niềm vui, cũng phải trải qua nỗi buồn, sự trống vắng.

"Tôi sống một mình, bên cạnh chỉ có ê-kíp, bạn thân nên đôi lúc cũng buồn, nhưng tôi xem đó là cảm xúc giúp cân bằng cuộc sống", nữ ca sĩ nói.

Sản phẩm âm nhạc mới của Miu Lê phát hành giữa lúc Vì mẹ anh bắt chia tay khá thành công. Ca sĩ sinh năm 1991 tự nhận bản thân tham lam, luôn muốn sản phẩm âm nhạc sau thành công hơn những MV, ca khúc phát hành trước đó. Tuy nhiên, nữ ca sĩ nhận định sự thành - bại của sản phẩm âm nhạc ngoài chất lượng phải tùy vào may mắn.

Miu Lê cũng tự nhận bản thân là người may mắn, cả trong ca hát và diễn xuất, bên cạnh sự nỗ lực. "Tôi không được đào tạo qua trường lớp và chỉ là tay ngang vào nghề. Những điều tôi có được nhờ quan sát và học hỏi, tôi cũng cảm thấy mình may mắn", nữ ca sĩ nói.

Cô đơn đã quá bình thường đánh dấu sự hợp tác của Miu Lê và Only C sau nhiều năm. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận bản demo ca khúc từ 4 năm trước, làm bản demo, quay hẳn MV nhưng phải bỏ hết để làm lại vì cảm thấy chưa thích.

"Tôi đã quay xong MV nhưng cảm thấy không thích, nhất là ý tưởng concept chưa phải là cái mình muốn thể hiện. Tôi ngồi xuống với ê-kíp để xây lại câu chuyện mới, phải làm sao khác biệt cái cũ và tạo sức hút khi thưởng thức. Phải có âm nhạc chỉn chu tôi mới dám nói chuyện với khán giả", Miu Lê chia sẻ.

Only C: 'Tôi chê nhạc của Miu Lê'

Tại buổi giới thiệu, Only C, tác giả Cô đơn đã quá bình thường, phủ nhận ca khúc có giai điệu giống bản hit Vì mẹ anh bắt chia tay (Châu Đăng Khoa sáng tác). Nam nhạc sĩ cho biết Cô đơn đã quá bình thường được viết trước. Anh chưa nghe Vì mẹ anh bắt chia tay cho đến khi MV ra mắt.

Tại sự kiện giới thiệu MV mới, anh cũng thẳng thừng chê nhạc của Miu Lê. "Tôi được Miu Lê cho nghe Vì mẹ anh bắt chia tay khi cô ấy làm việc với Châu Đăng Khoa. Lúc mới nghe tôi chê luôn vì khâu mixing và mastering quá dở, làm cho giọng hát của Miu Lê khó nghe", nam nhạc sĩ nói.

Only C cho biết anh được Miu Lê nhờ giúp đỡ trong ca khúc mới. Sau khi nghe bản demo, nam nhạc sĩ yêu cầu Miu Lê cho anh sản xuất ở khâu mixing và mastering. Only C cũng là người thực hiện phiên bản bolero viral của Vì mẹ anh bắt chia tay.

Only C đồng thời nói có giai đoạn anh gửi nhạc cho những nghệ sĩ khác đều bị trả lại. Hai người sẵn sàng hát nhạc của Only C là Lou Hoàng và Miu Lê.

"Về Lou Hoàng, do tôi bắt anh ấy hát. Còn với Miu Lê, có những bài hát tôi gửi cho Miu Lê vì tôi không hát được, hoặc khi hát không phù hợp với cảm xúc, màu sắc âm nhạc của tôi. Thực sự tôi biết ca khúc phù hợp với Miu Lê và cô ấy sẽ làm tốt", nam nhạc sĩ nói thêm.

Miu Lê sinh năm 1991, tên thật là Lê Ánh Nhật. Cô được cha mẹ hướng đi làm người mẫu nhưng lựa chọn theo đuổi công việc diễn xuất. Sau khi được chú ý với Những thiên thần áo trắng, Miu Lê đóng nhiều phim như Oan gia đại chiến, Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Cô gái đến từ hôm qua...

Ngoài đóng phim điện ảnh, Miu Lê chăm chỉ phát hành MV, một số ca khúc đáng chú ý như Không gian vắng, Lặng thầm yêu, Giả vờ nhưng em yêu anh, Gác lại âu lo... Năm 2022, cô bỏ túi bản hit Vì mẹ anh bắt chia tay khi kết hợp cùng Karik.