Ông Vũ Huy Hoàng: 'Sao tôi phải chịu trách nhiệm'

TPO - Sau khi chém nạn nhân nằm gục trước cổng công ty, nhóm đối tượng lấy xe nạn nhân đi cầm cố dùng tiền tiêu xài. Nhóm nghi can vừa bị công an Bình Dương bắt giữ để điều tra làm rõ.

TPO - Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an xác định, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (Cty BMS), phải chung chi mỗi dịp lễ, tết cho một số lãnh đạo Bệnh viện (BV) Bạch Mai khoảng 500 triệu đồng. Vậy, việc nhận tiền của lãnh đạo và cán bộ BV Bạch Mai có dính tội “Nhận hối lộ”?

TPO - Nghi can trong vụ giết cháu bé 11 tuổi ở xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định gây rúng động dư luận vừa bị bắt khẩn cấp. Đối tượng này chính là bạn, hàng xóm của bố mẹ cháu bé và đã có những phản ứng rất xảo quyệt sau khi gây án.

TP - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây đẻ thuê, trong đó có sự tham gia của một bác sỹ khoa sản.

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Thành Công (SN 1991, công an TP Nha Trang) để điều tra về tội giết người.