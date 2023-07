Nữ sinh tốt nghiệp thạc sĩ trước 6 tháng, giành học bổng của Chính phủ Nhật

TPO - Vũ Thị Ngần, K62 Hóa dược, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa nhận được học bổng uy tín của chính phủ Nhật Bản MEXT. Ngần sẽ sang Nhật làm nghiên cứu sinh từ tháng 10 tới.

Tốt nghiệp thủ khoa ngành Hoá dược năm 2021 với kết quả học tập xuất sắc và 1 bài báo quốc tế, Ngần đã học tiếp cao học chuyên ngành Hoá phân tích, Khoa Hoá học, Trường Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên với học bổng Vingroup 120 triệu/năm.

Đặc biệt, Ngần đã xuất sắc hoàn thành chương trình học Thạc sĩ sớm 6 tháng, là tác giả thứ nhất của 2 bài báo đăng trên tạp chí uy tín Chemosphere (Q1, IF 8.8 ) và Journal of Molecular Liquids (Q1, IF 6.0).

Chia sẻ về lý do chọn ngành Hoá dược, Ngần cho biết đầu tiên khi thi ĐH, em trượt ngành Dược. Sau đó, khi tìm hiểu thì Khoa Hoá, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên cùng với niềm yêu thích Hóa học từ khi học phổ thông nên em đã đăng kí. “Hóa dược là ngành vừa nghiên cứu hoá học và có liên quan đến Dược. Đây là ngành học nghiên cứu Hoá sinh, chuyển hoá thuốc. Sau khi tốt nghiệp em thấy cơ hội việc làm cho các bạn cùng lớp cũng rất nhiều”, Ngần nói.

Đồng thời chia sẻ, em có thể làm việc ở nhiều mảng. Đặc biệt các thầy cô trong khoa luôn nhiệt tình, hỗ trợ sinh viên rất nhiều như giới thiệu việc làm, tìm học bổng nếu muốn tiếp tục học lên.

Với tình yêu đối với Hóa dược, Ngần còn may mắn khi học thạc sĩ đã giành được học bổng nên em hoàn toàn chuyên tâm cho việc học và lên phòng lab làm nghiên cứu.

Trong thời gian học thạc sĩ, Ngần đã có một bài báo khoa học đăng trên tạp chí Q1 quốc tế (tạp chí được đánh giá cao nhất trong hệ thống xếp loại gồm Q1-Q4). Có được thành tích này cũng nhờ sự hỗ trợ, định hướng của thầy hướng dẫn. Nhờ đó cùng với thành tích học tập tốt nên Ngần đã được bảo vệ luận văn sớm, tốt nghiệp thạc sĩ trước 6 tháng.

“Em dành nhiều thời gian trên phòng thí nghiệm của bộ môn Hoá phân tích, nên có ít thời gian đi chơi bên ngoài nhưng thời gian trên lab là khoảng thời gian vui vẻ, đẹp nhất trong quãng thời sinh viên. Ai ai trong khoa Hoá cũng vậy, lên lab ngày đêm là "đặc sản", là một cái gì đó riêng biệt và đáng nhớ. Lên lab có các thầy cô và bạn bè nên rất vui, bọn em trở nên thân thiết và được làm thí nghiệm cùng nhau”, Ngần nói.

Theo em, kinh nghiệm để đạt được kết quả học tập tốt nhất là học đúng trọng tâm, học hiểu để nhớ lâu hơn và hay trao đổi học hỏi với bạn bè để giải đáp những thắc mắc chưa hiểu.

Nhưng để có được những bài báo khoa học có giá trị thì còn cần sự định hướng, hỗ trợ từ thầy cô hướng dẫn. Không ai tự nhiên có thể viết được bài báo khoa học dù có kết quả nghiên cứu. Ban đầu đọc những bài báo để xem format, sau đó cần tìm học cách dùng từ trau chuốt khoa học, có kiến thức để giải thích các kết quả thí nghiệm. Ngần cho rằng tố chất của 1 nhà nghiên cứu là kiên trì bền bỉ, tư duy khoa học và tích cực học tập cái mới.

Một số thành tích Vũ Thị Ngần đã đạt được: - Học bổng khuyến khích 6 kì trường ĐH Khoa học Tự nhiên. - Giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020. - Giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2020. - Học bổng Yamada năm 2020. - Giải thưởng Kova hạng mục triển vọng lần thứ 18. - Học bổng VinGroup cho thạc sĩ trong nước năm 2021 - 2022. - Giải nhì cuộc thi Hoá học xanh do Bộ Công thương tổ chức năm 2021. - Tác giả thứ nhất của 2 bài báo Q1 và đồng tác giả của một số bài Q1 khác.