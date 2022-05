Nữ sinh lớp 10 ở TPHCM giành giải 'Siêu sao On the mic'

TPO - Các bạn trẻ đã bộc lộ, thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng việc chuyển hóa những nội dung khô khan, học thuật của các môn học bằng những câu ca, lời hát nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập.

Sáng 15/5, tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Học đường On the mic” năm 2022. Cuộc thi là sân chơi bổ ích, lý thú để học sinh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của mình, có nhận thức tốt hơn trong cuộc sống, học tập, giải trí và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để hoàn thiện bản thân, thông qua ý tưởng sáng tạo về phương pháp học tập vui tươi, dễ dàng tiếp thu.

Sau 3 tháng diễn ra, cuộc thi đã thu hút được 286 bài dự thi của học sinh THCS và THPT trên toàn quốc, trong đó, có 206 bài dự thi theo hình thức cá nhân và 80 bài dự thi của đội nhóm. Riêng tại TPHCM, BTC cuộc thi đã tiếp nhận khoảng 200 bài dự thi từ các bạn HSSV tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM cho biết, thông qua cuộc thi, các bạn trẻ đã bộc lộ, thể hiện khả năng sáng tạo của mình với việc chuyển hóa những nội dung khô khan, học thuật của các môn học bằng những câu ca, lời hát nhằm phục vụ tốt hơn cho quá trình học tập. Anh Dũng cho rằng, đây sẽ là tiền đề để trung tâm và các đơn vị cùng đồng hành tiếp tục thực hiện các chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn hướng nghiệp và nâng cao khả năng tự học cho học sinh.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải “Siêu sao On the mic” cho bạn Nguyễn Thị Yến Xuân (lớp 10A19 THPT Mạc Đĩnh Chi, TPHCM) với bài dự thi “Học Hóa never sai”. Phần thưởng dành cho Yến Xuân có tổng giá trị tiền mặt và hiện vật trên 20 triệu đồng.

Bạn Huỳnh Nhật Tài (lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Văn Bánh, tỉnh Bến Tre) đã được trao giải “Tuyệt đỉnh On the mic” với tác phẩm dự thi “Thì hiện tại hoàn thành”. Trong khi đó, Nguyễn Duy Anh (Trường THCS Đặng Dung, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã đoạt giải Siêu sao được yêu thích nhất” với bài dự thi “Môn Văn khó khăn”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cuộc thi cũng trao các giải thưởng dành cho các tập thể, nhóm thi xuất sắc.

Lựa chọn môn Triết học để thể hiện tư duy sáng tạo, bạn Bùi Công Duy (thành viên nhóm đoạt giải “Super team được yêu thích nhất”) cho biết, nhận thấy nhiều bạn đã chọn các môn học như Văn, Toán, Giáo dục công dân để chuyển tải với các hình thức khác nhau, trong khi đó môn Triết ít có nhóm nào thể hiện nên Duy cùng bạn học Trần Hoàng Ban bắt tay thực hiện ý tưởng. “Hai đứa tụi em xác định việc chuyển tải qua môn học này có sự khó khăn, thách thức nhất định, nhưng cũng muốn thử thách chính mình và cũng là cách tụi em gây ấn tượng với Ban tổ chức cuộc thi”, Công Duy chia sẻ.

Cuộc thi “Học đường On the mic” do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Công ty TNHH URC Việt Nam tổ chức, dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc. Tham gia tranh tài, thí sinh dự thi với tư cách cá nhân hoặc đội nhóm, bằng cách sáng tạo những sản phẩm phim (video clip) giải trí vui nhộn với thời lượng không quá 55 giây, chia sẻ về các “mẹo” học tập hiệu quả, các phương pháp ghi nhớ kiến thức các môn học theo chương trình giáo dục (Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Giáo dục công dân,...). Thí sinh có thể sáng tạo các hình thức học dễ nhớ và có giai điệu thông qua các thể loại như: thơ, hò, vè, rap, phổ nhạc, cải lương, bolero… trên nền nhạc có sẵn hoặc tự sáng tác giai điệu.