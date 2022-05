Chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện đảo Cần Giờ

TPO - Tham gia hội trại "Tuổi trẻ giữ biển", tuổi trẻ TPHCM cùng thực hiện nhiều nội dung, phần việc thiết thực như: chương trình “Hãy làm sạch biển”; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các hộ giữ, bảo vệ rừng phòng hộ, thành viên tổ Tàu thuyền tự quản an toàn và tổ Tự quản an ninh trật tự, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng học bổng “Nâng bước em đến trường”.

Sáng 13/5, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2022.

Hội trại do Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TPHCM phối hợp tổ chức, là một trong các hoạt động nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến đến Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, kỷ niệm 47 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng TPHCM (7/5/1975 - 7/5/2022), phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố trong tổ chức thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường biển, rừng ngập mặn trên địa bàn biên đảo.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên thành phố tìm hiểu về truyền thống đấu tranh giữ biển, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, biển đảo, về cuộc sống, chiến đấu của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng, bồi đắp về thêm tình yêu biên giới, biển đảo, tình yêu Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội trại, chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM cho biết, hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” được tổ chức từ năm 2009 đến nay là giải pháp thiết thực thể hiện tình cảm của tuổi trẻ thành phố hướng về biên giới biển, đảo quê hương, qua đó xây dựng ý thức, trách nhiệm thông qua các hành động thiết thực, cụ thể. Hội trại là cơ hội lớn để đoàn viên thanh niên thành phố, đoàn viên thanh niên các lực lượng vũ trang thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng, kết nghĩa được giao lưu, gắn kết bền chặt.

Hội trại diễn ra trong hai ngày 13 và 14/5 tại huyện đảo Cần Giờ (TPHCM) với sự tham gia của gần 500 trại sinh là đoàn viên, thanh niên thành phố, các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp, kết nghĩa trên địa bàn thành phố và đoàn viên, thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố.

Hội trại năm nay diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ thành phố trong tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động dân vận trong lực lượng vũ trang; các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường biển, rừng ngập mặn trên địa bàn huyện Cần Giờ, bao gồm: chương trình “Hãy làm sạch biển”; trải nghiệm “Một ngày làm chiến sĩ bộ đội biên phòng”; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, các hộ giữ, bảo vệ rừng phòng hộ, thành viên tổ Tàu thuyền tự quản an toàn và tổ Tự quản an ninh trật tự, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng học bổng “Nâng bước em đến trường”.

Trong khuôn khổ hội trại, các trại sinh cũng có dịp trải nghiệm các sân chơi giao lưu, giáo dục truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Bộ đội biên phòng; thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; thưởng thức chương trình văn nghệ “Tuổi trẻ giữ biển”, giao lưu lửa trại.