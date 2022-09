‘Nữ quái’ chiếm đoạt hàng trăm triệu bằng chiêu lừa xuất khẩu lao động

TPO - Trong vòng 4 tháng đầu năm 2022, Nguyễn Thị Thu Thủy chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng của 8 bị hại tại tỉnh Thái Bình với chiêu lừa đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1 - 4/2022, Thủy hứa hẹn với nhiều người trên địa bàn huyện Hưng Hà rằng có thể đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với mức lương cao và chi phí làm hồ sơ, thủ tục thấp nhằm để tạo lòng tin.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thu Thủy đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng của 8 bị hại. Toàn bộ số tiền thu của nạn nhân, Thủy sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.