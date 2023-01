Nữ ca sĩ căm ghét chính mình vì dậy thì sớm

TPO - Billie Eilish cho biết trước đây cô diện trang phục rộng thùng thình vì xấu hổ với cơ thể. Sau lần xuất hiện táo bạo ở Met Gala, ngôi sao Gen Z thay đổi phong cách và mặc trang phục nữ tính, gợi cảm.

Trong cuộc phỏng vấn của Vogue, Billie Eilish tiết lộ quá khứ căm ghét chính mình vì dậy thì sớm, khác biệt so với bạn bè cùng tuổi. Cô vật lộn với điều đó và thấy thất bại trước cộng sống.

"Những năm tuổi thiếu niên, tôi căm ghét bản thân rất nhiều. Một phần sự tức giận đến từ cơ thể dậy thì sớm. Nó gây ra cho tôi nhiều đau đớn và mất mát nhiều thứ. Tôi từng bị chấn thương hông và không thể theo đuổi nghề múa", cô nói.

Ngôi sao 21 tuổi nói cô phải mất nhiều năm để vực dậy bản thân và yêu lấy cơ thể mình. Trước đây, cô thường mặc những bộ quần áo rộng thùng thình để chống lại sự xấu hổ về cơ thể. Trong một lần diện áo bó, nữ ca sĩ nhận nhiều lời miệt thị ngoại hình chỉ vì vòng một và vòng ba lớn.

Sau khi trải qua những lời chê bai, giọng ca Ocean Eyes thử thách bản thân khi diện bộ váy tuyn lộng lẫy ôm sát cơ thể, tôn lên vòng một nóng bỏng tại Met Gala 2021.

"Tôi được truyền cảm hứng khi nhà thiết kế quyền lực nổi tiếng nhìn vào mặt tôi và nói Tôi muốn làm gì đó khiến bạn sợ hãi và vượt qua nó", cô chia sẻ.

Sau lần xuất hiện gây chú ý ở Met Gala 2021, Billie Eilish thường diện những bộ trang phục nữ tính. Cô nói váy rộng luôn là thứ cô yêu thích từ nhỏ nhưng không dám thử.

Sự xuất hiện táo bạo ở Met Gala 2021 là bàn đạp giúp cô thay đổi phong cách. Ở thảm đỏ Met Gala 2022, cô tiếp tục khoe vòng một gợi cảm trong bộ trang phục mang phong cách thời kỳ phục hưng. Nữ ca sĩ tiếp tục nhận lời khen khi quyết định gắn với những chiếc váy táo bạo.

Billie Eilish là một trong những ca sĩ Gen Z thành công nhất hiện tại. Album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? giúp cô mang về 6 giải Grammy quan trọng.

Ở tuổi 21, Billie Eilish sở hữu khối tài sản 53 triệu USD, theo Forbes. Phần lớn số tiền đến từ tour diễn thành công When We All Fall Asleep, Where Do We Go? và Happier than ever Tour. Tiền thu âm, quảng cáo, bản quyền âm nhạc... cũng giúp nữ ca sĩ kiếm bộn tiền.