Novak Djokovic hết cửa dự US Open 2022

TPO - Ông Goran Ivanisevic, HLV của Novak Djokovic, thừa nhận cơ hội dự US Open 2022 của tay vợt người Serbia gần như là không có.

Djokovic khả năng cao sẽ không góp mặt tại US Open 2022, sau khi Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) xác nhận rằng họ sẽ tuân theo chỉ thị của chính phủ quy định người nước ngoài không tiêm vắc-xin phòng COVID-19 sẽ không được phép nhập cảnh vào quốc gia này.

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là Grand Slam thứ hai mà tay vợt người Serbia sẽ bỏ lỡ trong năm nay, sau khi không thể bảo vệ chức vô địch Australia Open vào đầu năm. Djokovic bị trục xuất do quyết định thu hồi thị thực của Bộ trưởng Di trú Australia Alex Hawke vì lý do tương tự.

Trả lời truyền thông Serbia hôm qua, HLV Goran Ivanisevic của Djokovic thừa nhận tay vợt người Serbia gần như không có khả năng dự US Open 2022.

"Cơ hội của Djokovic tham dự US Open 2022 là rất khó. Tôi lạc quan rằng Djokovic sẽ vô địch Croatia Open hơn là họ sẽ cho phép cậu ấy đến US Open. Croatia không yêu cầu giấy xác nhận tiêm phòng”.

Djokovic chịu nhiều phản ứng tiêu cực từ dư luận vì quyết định không tiêm phòng. Nhiều người cho rằng, là một người nổi tiếng, tay vợt người Serbia đang dẫn đầu cho phong trào chống vắc-xin. HLV Ivanisevic đã có phản ứng mạnh mẽ trước những “cáo buộc” đó.

“Tôi tôn trọng và đánh giá cao Djokovic. Cậu ấy đã đưa ra quyết định và sẽ không thay đổi. Họ chỉ trích cậu ấy là kẻ cầm đầu, gây ảnh hưởng xấu đến mọi người. Điều đó là sai. Djokovic không muốn tiêm phòng vì không muốn đưa nó vào cơ thể mình. Cậu ấy chưa bao giờ nói với người khác là không nên tiêm phòng. Tôi tôn trọng và ủng hộ quyết định của cậu ấy”, HLV Ivanisevic nói.

Trước đó, cả HLV Goran Ivanisevic và Djokovic đều bày tỏ hy vọng chính phủ Mỹ sẽ thay đổi quan điểm, nới lỏng quy chế nhập cảnh trước khi Grand Slam ở New York khởi tranh.

Tay vợt người Serbia có tên trong danh sách tham dự Grand Slam cuối cùng trong năm, nhưng Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) cho biết đó là thông lệ, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy anh sẽ được phép thi đấu.

"Theo quy tắc Grand Slam, các tay vợt đủ điều kiện sẽ được tự động góp mặt ở 4 giải của năm dựa trên thứ hạng 42 ngày trước khi giải bắt đầu. US Open không có quy định bắt buộc tiêm phòng đối với các tay vợt, nhưng tôn trọng quan điểm của chính phủ Mỹ về việc đi lại trong nước đối với những người không phải công dân Mỹ chưa được tiêm phòng", thông báo của USTA nhấn mạnh.

US Open 2022 diễn ra tại New York từ ngày 29/8 đến ngày 11/9. Djokovic đã giành 21 Grand Slam trong sự nghiệp, trong đó có 3 lần lên ngôi tại US Open vào các năm 2011, 2015 và 2018.