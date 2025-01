Nô nức xuống phố đón giao thừa Ất Tỵ

Tối 28/1 (29 Tết Nguyên đán) TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại nhà hát thành phố với chủ đề “Hải Phòng – Mừng xuân và khát vọng”.

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trẻ trung, sôi động, ngợi ca đất nước và thành phố cảng, gồm 4 phần: Đánh thức mùa xuân; Mùa Xuân thức giấc; Hải Phòng – Mùa xuân và khát vọng; phần cuối là màn bắn pháo hoa đón chào năm mới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Sân khấu cách điệu đan xen những nét chấm phá hương vị Tết như bánh chưng, tràng pháo, hoa đào, hoa mai. Các tiết mục đa sắc màu với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và Hải Phòng chào đón xuân mới, được hòa âm phối khí màu sắc hiện đại mang đến những cảm xúc tươi mới, hấp dẫn người dân và du khách.

Thời khắc giao thừa đón năm mới Ất Tỵ 2025, Hải Phòng cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 13 điểm. Trong đó, có 7 điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm: Hồ Tam Bạc, Hồ An Biên, TP Thủy Nguyên, sân vận động huyện Tiên Lãng, công viên trung tâm quận An Dương, khu cầu cảng thị trấn Cát Bà, công viên và quảng trường KĐT Vũ Yên.

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quận Hải An, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, huyện Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo và Cát Hải.

Cũng trong tối 29/1, Công an TP Hải Phòng huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện ứng trực 100% quân số đảm bảo ANTT, an toàn cho người dân vui chơi, xem pháo hoa đón giao thừa.

Đặc biệt, tại khu vực dải vườn hoa trung tâm, khu vực nhà hát thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật và điểm bắn pháo hoa tầm cao, Công an TP Hải Phòng bố trí nhiều vòng kiểm soát, tổ chức các điểm chốt, siết chặt an ninh nhiều lớp, dựng rào chắn nhằm hạn chế phương tiện cá nhân ra.

Đồng thời, tăng cường các tổ công tác HP-22 tuần tra vũ trang, mật phục, chốt điểm, kiểm tra hành chính, phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm trên đường phố nhằm đảm bảo ANTT, an toàn cho người dân và du khách vui chơi đón Tết an toàn.

Nguyễn Hoàn