Những món quà ý nghĩa đến với thanh niên công nhân trong Ngày hội Đoàn viên

TPO - Tại Ngày hội Đoàn viên, Ban tổ chức đã dành tặng nhiều món quà ý nghĩa đến các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Trong 2 ngày 23, 24/3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Ngày hội Đoàn viên năm 2024. Chương trình được tổ chức tại Công ty Cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Chương trình được tổ chức nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng thời tạo sân chơi bổ ích, vui tươi phấn khởi, giải trí lành mạnh và tăng cường sự giao lưu học hỏi, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có sức hút đối với đoàn viên. Bên cạnh đó thông qua chương trình còn phát huy vai trò của đoàn viên trong khu nhà trọ, trong các doanh nghiệp tham gia và tổ chức các hoạt động trong phong trào thanh niên tình nguyện, xây dựng tình đoàn kết gắn bó trong lực lượng đoàn viên thanh niên công nhân, góp phần chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Với mục đích, tập hợp đoàn viên công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Đoàn, được sự nhất trí của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và Chi ủy, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã tiến hành làm lễ ra mắt và trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty may Minh Anh Tân Kỳ.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 suất quà cho 10 thanh niên công nhân trên địa bàn huyện Tân Kỳ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống với mỗi suất quà trị giá 10 triệu đồng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã kêu gọi, vận động được một lượng lớn thuốc và vật tư y tế. Nhân dịp tổ chức chương trình, Ban Thường vụ Đoàn khối doanh nghiệp tiến hành trao tặng thuốc, vật tư y tế cho Chi đoàn Công ty CP May Minh Anh Tân Kỳ để thành lập tủ thuốc, phục vụ các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho thanh niên và công nhân.

Thực hiện Cuộc vận động Tự hào một dải non sông do T.Ư Đoàn phát động, tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao tặng 5 bản đồ cho Công ty CP may Minh Anh để treo tại các phòng ban, hội trường, nơi làm việc trong công ty.