Trên 4.000 đoàn viên, thanh niên đối thoại với Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

TPO - Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 93 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024), Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu có cuộc đối thoại với thanh niên địa phương với tinh thần cởi mở, gần gũi, chia sẻ, đồng hành để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Cuộc đối thoại có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban ngành Lạng Sơn, tuổi trẻ địa phương ở Hội trường UBND tỉnh Lạng Sơn và trên 4.000 thanh niên tại 11 điểm cầu trực tuyến cấp huyện và 200 điểm cầu cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chia sẻ: Bằng nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành nên năm 2023 tỉnh đã hoàn thành 16/18 nhóm chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch… Năm 2023 lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn hoàn thành và vượt chỉ tiêu đăng ký thành lập mới 500 doanh nghiệp/năm. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 14,08 tiêu chí, tăng 1,16 tiêu chí/xã so với năm 2022. Lĩnh vực chuyển đổi số được triển khai toàn diện, đạt kết quả cao: Chỉ số chuyển đổi số (Chỉ số DTI) tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 06/63 tỉnh, thành phố; tỉnh đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng...

“Đạt được những kết quả tích cực như trên, có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ thanh niên tỉnh Lạng Sơn. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các thế hệ thanh niên Lạng Sơn luôn tích cực tham gia, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đảm nhận những lĩnh vực mới, khó; tích cực, tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, khởi nghiệp sáng tạo... thông qua các phong trào như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới... có sức lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao”, Chủ tịch tỉnh Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh.

Đại diện sở, ban ngành ở địa phương đã thông tin về cơ chế, chính sách đối với thanh niên; nhất là các đề án định hướng hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, hỗ trợ tuổi trẻ khởi nghiệp. Tình hình lao động việc làm và các cơ hội việc làm đối với thanh niên tỉnh Lạng Sơn cũng như cơ chế, chính sách định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên.

Tại buổi đối thoại có 10 câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên (trong tổng số 110 ý kiến, kiến nghị của tuổi trẻ trong tỉnh gửi đến Ban tổ chức) quan tâm đến việc gìn giữ phát huy vốn văn hóa, văn nghệ địa phương, giải pháp thu hút người trẻ tham gia; cơ chế chính sách giúp lực lượng trẻ luyện tập, cống hiến thể dục- thế thao đối với tỉnh nhà. Các vấn đề căn cơ giúp thanh niên định hướng, hỗ trợ học sinh- sinh viên tham gia khởi nghiệp, các cuộc thi khoa học, kỹ thuật. Vấn đề việc làm và các chính sách tạo sinh kế cho giới trẻ địa phương…

Đại diện các sở, ngành như: Sở GD-ĐT, Lao động-TB-XH, Sở Khoa học- CN, Công Thương, Nông nghiệp- PTNT, Kế hoạch- Đầu tư, Sở Nội vụ cùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời thỏa đáng, cụ thể với các câu hỏi, kiến nghị của đoàn viên, thanh niên.

Chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho rằng: Chủ đề mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dành để đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024 là “Cơ hội học tập, phát triển bản thân và việc làm của thanh niên Lạng Sơn trong tình hình mới” được giới trẻ quan tâm cũng như đã nhận được những ý kiến trao đổi giải đáp đầy trách nhiệm của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đặc biệt là đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

“Tổ chức Đoàn đề xuất UBND tỉnh sớm cụ thể hóa thực hiện Quyết định 1314 /QĐ-TTg, ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 – 203; Quyết định 1477 /QĐ-TTg, ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030, trong đó tập trung: Quan tâm ưu tiên cho thanh thiếu nhi Lạng Sơn tham gia các hoạt động đối ngoại, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài cùng với các đoàn của tỉnh nhằm tăng cường hội nhập quốc tế; Tạo điều kiện để thanh thiếu nhi Lạng Sơn đăng cai tổ chức Giao lưu đại biểu thanh thiếu nhi Quảng Tây tại Việt Nam định kỳ 2 năm/lần, nhằm duy trì và đẩy mạnh chương trình "Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn - Quảng Tây"; Tăng cường hợp tác đầu tư với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước để Thanh niên các dân tộc tỉnh được đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện tốt chính sách, chương trình thu hút sinh viên giỏi của Lạng Sơn về tỉnh cống hiến làm việc sau tốt nghiệp”, chị Đinh Thị Anh Thư nhấn mạnh.

Kết thúc Hội nghị đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của giới trẻ đối với sự phát triển của tỉnh và có 5 đề nghị đối với các sở, ban ngành chức năng và tổ chức Đoàn, các Đoàn viên thanh niên nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, đào tạo bồi dưỡng nhân tài góp phần xây dựng quê hương xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 10 thanh niên tiêu biểu, có nhiều thành tích trong thực hiện chủ đề đối thoại năm 2023. Lãnh đạo tỉnh đã tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn nhân Kỷ niệm 93 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024).