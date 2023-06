Những lưu ý 'sống còn' khi tắm đêm kẻo đột tử

TPO - Tắm khuya có thể tạm thời giúp bạn thư giãn, cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm, thậm chí là đột tử.

Những người tuyệt đối không được tắm đêm

Người vừa vận động mạnh hoặc tập luyện cường độ cao: Lúc này, cơ thể đang ra nhiều mồ hôi nên có thể gây choáng váng, thiếu máu não, thậm chí còn dẫn đến tình trạng đau tim, ngất xỉu...

Người vừa uống rượu bia: Sau khi uống rượu bia, đường huyết không được bổ sung kịp thời, nếu tắm muộn làm cho huyết quản bị co vào, dẫn đến cảm lạnh. Nguy hiểm hơn gây vỡ mạch máu, huyết áp cao và đột quỵ.

Người cơ thể mệt mỏi: Người ốm thường có thân nhiệt cao hơn bình thường. Việc đi tắm vào ban đêm có thể làm tăng nguy cơ đột tử rất cao.

Người đang trong kỳ kinh nguyệt: Vào thời điểm này, khí huyết nữ giới đang không ổn định, việc tắm gội về đêm dễ làm cơ thể bị nhiễm lạnh và làm triệu chứng đau bụng càng thêm trầm trọng.

Người vừa ăn xong: Tuyệt đối không nên tắm ngay sau khi ăn vì rất dễ bị mắc các bệnh về đường ruột, dạ dày. Tốt nhất, bạn nên chờ khoảng 1 - 3 tiếng sau khi ăn rồi mới tắm.

Những bệnh dễ gặp do thường xuyên tắm đêm

Cảm lạnh, cảm cúm

Với những người cơ thể đang nóng nực, lỗ chân lông đang mở để thoát nhiệt, nếu tắm khuya dễ gây ra tình trạng cảm lạnh. Hơn nữa, những ngày cơ thể mệt mỏi, suy nhược thì tuyệt đối không nên tắm đêm. Vì lúc này, sức đề kháng của cơ thể đang rất yếu nên dễ gây ra các triệu chứng như ho, cảm cúm, sổ mũi, sốt cao…

Đau cổ vai gáy

Càng về đêm, nhiệt độ không khí xuống thấp làm nhiệt độ nước giảm theo. Nếu tắm vào lúc này, gặp nước lạnh sẽ dễ xảy ra hiện tượng co thắt mạch máu. Từ đó, làm cản trở quá trình máu lưu thông và dẫn đến những bệnh như đau vai gáy, đau đầu... về lâu dài sẽ trở thành bệnh kinh niên khó chữa.

Đau đầu mãn tính

Việc tắm và gội đầu đêm khuya sẽ làm da đầu sẽ trở nên bị ẩm, có nguy cơ bị nhiễm lạnh, các mạch máu khó lưu thông làm bạn cảm thấy đau đầu vào sáng hôm sau gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc và cuộc sống. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần tình trạng này, có thể dẫn đến bệnh đau đầu mãn tính.

Mắc các bệnh về khớp

Bạn sẽ có nguy cơ gặp phải những bệnh về khớp như thấp khớp, viêm xương khớp… nếu thường xuyên đi tắm vào buổi đêm. Nguyên nhân gây ra là do sự phản ứng giữa nhiệt độ nước với cơ thể vào ban đêm. Vì vậy, bạn cần chú ý từ bỏ ngay thói quen tắm đêm để phòng ngừa những hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ đột quỵ cao

Tắm vào buổi đêm dễ khiến các mạch máu não bị co lại một cách đột ngột, gây đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành (mạch máu cung cấp máu cho tim). Đó cũng là lý do tại sao tắm đêm đột quỵ mà nhiều người hay nhắc nhau hiện nay.

Lão hóa sớm

Khi tắm khuya, cơ thể sẽ không nhận được đủ oxy, gây rối loạn quá trình trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình lão hóa sớm. Do vậy, bạn nên chú ý đi tắm sớm trước 19h để bảo vệ sức khỏe cũng như nhan sắc của mình tốt nhất.

Những lưu ý khi tắm để an toàn cho sức khỏe

- Tắm buổi sáng rất tốt cho cơ thể, bạn nên tập thói quen dậy sớm tập thể dục và giúp cơ thể thư giãn sau khi tắm. Bên cạnh đó, nhiều người hay đổ mồ hôi qua một đêm khi đi ngủ. Tắm lúc sáng sớm sẽ giúp loại bỏ mọi chất độc trên cơ thể, hỗ trợ làm đẹp da.

- Tắm trước 19 giờ là thời điểm lý tưởng nhất. Sau ngày làm mệt mỏi cơ thể của bạn sẽ sạch sẽ, tẩy đi những bụi bẩn, mồ hôi.

- Tuyệt đối không tắm sau 23h. Từ 19h trở đi, bạn nên tắm gội bằng nước ấm và sấy thật khô tóc trước khi ngủ.

- Tránh dội nước lên người hoặc trên đầu xuống một cách đột ngột vì sẽ khiến cơ thể bị hạ nhiệt đột ngột, dễ gây nguy cơ bị bệnh và đột quỵ. Để tắm một cách khoa học, khi trời lạnh, bạn nên làm quen với nhiệt độ bằng cách đưa nước từ chân dần lên hai tay và sau đó mới tới người.

- Sau khi tắm xong, cần nghỉ ngơi hoặc làm việc gì đó trong vòng 2 tiếng trước khi lên giường ngủ. Trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ mới sinh xong, người say bia rượu, đi làm mệt mỏi ra mồ hôi nhiều tuyệt đối không tắm sau 22h.

- Không nằm điều hòa ngay sau khi tắm bởi gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể làm cho máu lên não chậm, ảnh hưởng đến tim, dễ cảm lạnh…

- Không tắm với nước quá nóng sẽ phá vỡ chất dầu trên da, gây nở lỗ chân lông, giãn huyết quản, tăng thêm gánh nặng cho tim. Nhiệt độ tắm thích hợp nhất là từ 24-29 độ.