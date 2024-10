Ca sĩ Nhật Kim Anh lên tiếng sau khi xuất hiện thông tin về Laura Coffee

Sau khi một số trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin về Aspartame trong sản phẩm Laura Coffee có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trước sự việc này, ca sĩ Nhật Kim Anh- đại diện Laura Coffee khẳng định đang thu thập thông tin, chuẩn bị các bước để đưa ra pháp luật nhằm bảo vệ thương hiệu của mình.

Bà Nhật Kim Anh, đại diện Laura Coffee cho biết,Laura Coffee rất quan ngại trước các thông tin sai lệch về Aspartame có trong sản phẩm đang được lan truyền. Theo đó, bà khẳng định sản phẩm của mình tuân thủ mọi quy định về an toàn thực phẩm và cam kết bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Laura Coffee đã và đang hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề, đồng thời cũng đang đẩy mạnh việc cung cấp thông tin chính xác đến khách hàng và giúp người tiêu dùng hiểu đúng về thành phần. Laura Coffee cam kết sản phẩm của chúng tôi được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, với sự kiểm duyệt nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn.

Aspartame là gì, và tại sao Laura Coffee lại sử dụng chất này trong sản phẩm của mình?

Bà Nhật Kim Anh:Aspartame là một loại chất tạo ngọt được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm, chỉ cần 1 lượng rất nhỏ là đủ độ ngọt nhưng có lượng calo rất thấp, được các tổ chức y tế lớn trên thế giới, bao gồm FDA và WHO, công nhận là an toàn cho sức khỏe khi sử dụng đúng liều lượng.

Laura Coffee lựa chọn Aspartame để mang lại vị ngọt tự nhiên mà không làm tăng lượng calo, giúp người tiêu dùng duy trì lối sống lành mạnh. Chúng tôi tin tưởng vào khoa học và cam kết chỉ sử dụng những thành phần đã được kiểm chứng an toàn và hiệu quả.

Các cơ quan chức năng nào đã xác nhận độ an toàn của Aspartame, và tiêu chuẩn về liều lượng sử dụng được quy định như thế nào?

Bà Nhật Kim Anh: Aspartame đã được Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm cho phép sử dụng, cụ thể tại Mục 334 PHỤ LỤC 1- DANH MỤC PHỤ GIA THỰC PHẨM ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019) và PHỤ LỤC 2A MỨC SỬ DỤNG TỐI ĐA PHỤ GIA TRONG THỰC PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019) (Từ trang 268-272), Bộ Y Tế cho phép sử dụng aspartame trong thực phẩm trong giới hạn quy định.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO),Cơ quan An toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA), và Ủy ban Chuyên gia về Phụ gia Thực phẩm của FAO/WHO (JECFA) công nhận là an toàn khi sử dụng đúng liều lượng. Các tổ chức này đã quy định mức tiêu thụ hàng ngày chấp nhận được (ADI) là 40mg/kg cân nặng, Laura Coffee cam kết liều lượng Aspartame trong sản phẩm Laura Coffee hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép và an toàn cho sức khỏe người dùng.

Laura Coffee có thực hiện các nghiên cứu nội bộ nào về mức độ an toàn của Aspartame trước khi đưa vào sản phẩm không? Nếu có, kết quả thế nào?

Bà Nhật Kim Anh: Chúng tôi luôn đảm bảo rằng bất kỳ thành phần nào được đưa vào sản phẩm của Laura Coffee đều đã trải qua quá trình kiểm tra và sàng lọc kỹ lưỡng. Cũng như đã công bố thành phần sản phẩm đầy đủ tại Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Trước khi sử dụng Aspartame, chúng tôi đã tham khảo kết quả từ các nghiên cứu khoa học quốc tế như WHO, FDA, EFSA, đồng thời hợp tác với các chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt để đảm bảo chất này phù hợp và an toàn cho người tiêu dùng. Kết quả cho thấy Aspartame đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn thực phẩm và không vượt quá hàm lượng cho phép dùng trong ngày của các tổ chức nghiên cứu khoa học trên thế giới. Và sản phẩm Laura Coffee hoàn toàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.

Các tổ chức uy tín như FDA, WHO và JECFA đã nói gì về Aspartame và việc sử dụng chất này trong thực phẩm?

Bà Nhật Kim Anh: Các tổ chức như FDA, WHO, và JECFA đều đã công nhận Aspartame là một chất an toàn khi sử dụng đúng liều lượng. FDA đã phê duyệt Aspartame từ năm 1981, trong khi WHO và JECFA đã khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Aspartame gây hại cho sức khỏe con người khi tiêu thụ theo mức được khuyến cáo. Những thông tin về việc Aspartame có liên quan với bệnh ung thư ở người hiện tại vẫn đang được thí nghiệm và chưa có bất kì một thông tin chính thống nào xác nhận Aspartame gây ung thư hay các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác khi sử dụng ở mức độ an toàn.

Laura Coffee đánh giá thế nào về mức độ ảnh hưởng của các thông tin sai lệch này đến thương hiệu và doanh số bán hàng?

Bà Nhật Kim Anh: Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm về yếu tố sức khỏe, nên Laura Coffee nhận thức rằng các thông tin sai lệch về Aspartame có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu và gây ra sự lo ngại cho khách hàng. Để sự việc được sáng tỏ, Laura Coffee cam kết cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và dựa trên khoa học về các thành phần trong sản phẩm, đặc biệt là Aspartame. Chúng tôi sẽ không để những tin đồn dắt mũi dư luận làm ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu và tin rằng, sự minh bạch và trách nhiệm sẽ giúp củng cố niềm tin từ khách hàng cũng như người tiêu dùng.

Công ty đã và đang thực hiện những biện pháp gì để bảo vệ uy tín thương hiệu trước các cáo buộc này?

Bà Nhật Kim Anh: Chúng tôi đã nhanh chóng phản hồi các thông tin sai lệch, cung cấp thông tin chính thống và bằng chứng khoa học từ các tổ chức uy tín để giải thích rõ ràng về sự an toàn của hoạt chất Aspartame. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang làm việc với các chuyên gia pháp lý để bảo vệ thương hiệu và sẽ không ngần ngại thực hiện các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân hoặc tổ chức cố ý lan truyền tin đồn thất thiệt.

Các thông tin sai lệch này đã xuất phát từ đâu, và Laura Coffee có kế hoạch pháp lý nào để xử lý các cá nhân/tổ chức lan truyền tin đồn không?

Bà Nhật Kim Anh: Hiện tại, chúng tôi đang thu thập bằng chứng, xem xét kỹ lưỡng các thông tin và cân nhắc kỹ lưỡng các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ uy tín thương hiệu. Công ty cũng đang làm việc với các chuyên gia pháp lý để xác định các bước phù hợp.

Laura Coffee muốn gửi gắm thông điệp gì đến người tiêu dùng đang hoang mang về những tin đồn này?

Bà Nhật Kim Anh: Chúng tôi muốn khẳng định rằng sức khỏe của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Laura Coffee. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm an toàn, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về quy định an toàn thực phẩm của Bộ Y tế và sẽ luôn đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng bằng sự trung thực, chính xác. Laura Coffee cam kết sẽ làm mọi điều để bảo vệ lợi ích của khách hàng.

Công ty có khuyến nghị gì cho khách hàng để giúp họ phân biệt thông tin đúng đắn và các tin đồn không có cơ sở?

Bà Nhật Kim Anh: Với những nội dung khi chưa được khẳng định hoặc xác minh bởi cơ quan chức năng thì đều là thông tin sai sự thật cũng như nhằm hạ uy tín của các sản phẩm thương hiệu. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng luôn tìm hiểu thông tin từ các nguồn uy tín, chính thống bao gồm các cơ quan y tế và các tổ chức khoa học hàng đầu. Ngoài ra, cần cẩn trọng hơn khi tiếp nhận thông tin, đặc biệt là những thông tin liên quan đến sức khỏe để đảm bảo sự an toàn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm của chúng tôi, hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi có thể cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ nhất.